Obuvníctvo z Partizánskeho úplne nevymizlo

Partizánske 23. decembra (TASR) - Obuvnícky priemysel, ktorý dlhé roky reprezentoval Partizánske, úplne z mesta neodišiel. Výrobe obuvi sa tam venuje viacero firiem, problémom podľa jednej z nich však bude generačná obmena zamestnancov. Mladých, ktorí sa chcú venovať tomuto remeslu, má byť totiž málo.



"Obuvnícky priemysel je trvalou súčasťou hospodárskych aktivít, realizovaných na území mesta a regiónu Partizánske. Aj keď je pravdou, že v obuvníctve už nepracuje toľko ľudí ako do roku 1989," načrtol primátor Partizánskeho a trenčiansky krajský poslanec Jozef Božik.



Z hľadiska obuvníckeho priemyslu momentálne v rámci mesta a regiónu podľa neho pracuje niekoľko desiatok firiem s tisíckami zamestnancov, pričom vyrábajú predovšetkým pracovnú, gumotextilnú obuv, určenú na export a koženú obuv. "Za dôležité považujem to, že mesto úzko spolupracuje so strednou odbornou školou tu v Partizánskom. Zároveň z úrovne Trenčianskeho samosprávneho kraja presadzujeme, aby tu z európskych prostriedkov bolo vybudované centrum odborného vzdelávania, ktoré by ale nebolo zamerané iba na obuvnícky, ale aj na strojárenský priemysel," priblížil.



Stredná odborná škola (SOŠ) vychováva pre obuvnícke firmy viacero študentov v rámci duálneho vzdelávania. Tento školský rok odbor pre obuvníkov pre nezáujem neotvorila. SOŠ spolupracuje aj s partizánskou spoločnosťou Novesta, nie však v rámci duálneho vzdelávania. Žiaci chodia do prevádzok na prax, firma im aj v rámci možností poskytuje zvyškové materiály. "Snažili sme sa aj my vstúpiť do duálneho vzdelávania, ale ukázalo sa, že nie je dnes pre nás celkom úspešné v rámci tohto regiónu," podotkol predseda predstavenstva firmy Miroslav Záluszký.



Za jeden z najväčších problémov Novesty so 400 zamestnancami označil pracovnú silu, keďže sídli v regióne s nízkou nezamestnanosťou. "Fluktuácia ľudí nie je vysoká, keďže tu máme ľudí, ktorých priemerný vek zamestnanosti je cez 16 rokov," vysvetlil.



Záujem ľudí o prácu je podľa Záluszkého veľmi limitovaný tým, že je tam veľmi vysoká miera ručnej práce, a to je do istej miery odrádzajúce. "Okrem toho, že sú veľmi zruční, musia mať aj istú mieru trpezlivosti a byť schopní a ochotní pracovať v takzvanom nútenom tempe, respektíve pri kruhu," doplnil.



Päťdesiatosem ročná Jana Macková z Partizánskeho pracuje v obuvníckom priemysle už podľa svojich slov 40 rokov, začínala ešte v bývalých Závodoch 29. augusta. "Je to ťažká práca pre tých, ktorí začínajú, ale keď sa už do toho dostanú, zvládne to každý. Ja by som si nevedela predstaviť robiť niečo iné," dodala.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti sa v meste pohybuje nad úrovňou troch percent, voľných pracovných miest je vyše 500, a to v obuvníckom i iných sektoroch. Mesto sa snaží ľudí, ktorí môžu byť novými pracovnými silami, prilákať viacerými opatreniami, tiež vytvorilo Radu pre hospodársky rozvoj, kde majú možnosť firmy diskutovať so základnými i strednými školami, dodal Božik.