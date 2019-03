Obvinený mladík dobil muža na smrť: Hrozí mu 20 rokov väzenia

Obvinený podľa policajtov muža silno udieral niekoľkokrát do hlavy drevenou bukovou metrovicou a muž na mieste podľahol zraneniam.

Dobšiná 18. marca (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinili 22-ročného Ondreja z okresu Rožňava, ktorý v sobotu (16. 3.) v noci dobil na smrť 28-ročného muža. Hrozí mu až 20 rokov za mrežami.



Stalo sa to krátko po 22. hodine na miestnej komunikácii pred pohostinstvom v Dobšinej v okrese Rožňava. Obvinený podľa policajtov muža silno udieral niekoľkokrát do hlavy drevenou bukovou metrovicou a muž na mieste podľahol zraneniam. Obvinený bol už za násilie odsúdený pred niekoľkými rokmi.



„Policajti muža krátko po čine zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Počas vyšetrovania bolo zistené, že obvinený muž bol v roku 2014 právoplatne odsúdený za násilnú trestnú činnosť a ústav na výkon trestu odňatia slobody opustil v marci tohto roku. O niekoľko dní sa dopustil majetkovej trestnej činnosti, za ktorú mu už taktiež bolo vznesené obvinenie,“ informovala o tom košická krajská hovorkyňa policajtov Lenka Ivanová.



Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracuje podnet na vzatie obvineného muža do väzby.