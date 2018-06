OBVINENÝ Z LÚPEŽE: Žilinský sudca poslal do väzby 22-ročného Mateja

Obvinený muž mal v uplynulom týždni vojsť v nočných hodinách v Žiline na sídlisku Vlčince do prevádzky herne s kuklou na hlave.

Žilina 7. júna (TASR) – Sudca Okresného súdu (OS) Žilina rozhodol v stredu (6.6.) o vzatí do väzby 22-ročného Mateja zo Žiliny, ktorého policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Žilina Milan Cisarik.



Doplnil, že dôvodom podania návrhu na väzbu prokurátorom Okresnej prokuratúry (OP) Žilina bola obava z pokračovania v trestnej činnosti, ako aj obava, že bude pôsobiť na svedkov. "Prokurátor aj obvinený sa vzdali práva podať sťažnosť a rozhodnutie o vzatí obvineného do väzby je právoplatné," uviedol Cisarik.



Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radka Moravčíka mal obvinený muž v uplynulom týždni vojsť v nočných hodinách v Žiline na sídlisku Vlčince do prevádzky herne s kuklou na hlave. "S nožom v ruke mal pristúpiť k obsluhe a žiadať peniaze z trezoru. Obsluha mu z obavy o svoj život a zdravie vydala finančnú hotovosť vo výške viac ako 2300 eur. Po skutku z miesta odišiel na neznáme miesto. Vyšetrovateľ PZ spracoval na obvineného muža podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody sedem až 12 rokov," dodal krajský policajný hovorca.