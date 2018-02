Vodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu NARAZIL do chodcov OBVINILI

Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, s výsledkom 0,58 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo je viac ako 1,2 promile.

Medzev 4. februára (TASR) – Polícia obvinila vodiča z okresu Košice-okolie, ktorý narazil pod vplyvom alkoholu do dvoch chodcov. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že 32-ročný muž v sobotu (3.2.) krátko po 19.30 h viedol osobné motorové vozidlo značky Lada Niva v smere od mesta Medzev na Vyšný Medzev, okres Košice-okolie.



"Na rovnom úseku cesty sa pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a včas nezaregistroval osvetlenú skupinku chodcov. Do 18-ročného muža z okresu Košice-okolie a 17-ročnej Košičanky, idúcich vedľa seba, narazil prednou časťou vozidla," priblížila hovorkyňa. Obaja po náraze utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia.



Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, s výsledkom 0,58 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo je viac ako 1,2 promile. Opakované dychové skúšky pritom mali stúpajúcu tendenciu. K iným zraneniam ani škode na majetku nedošlo.



"Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za uvedený skutok mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky," uzavrela Ivanová.