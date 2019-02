OBVINILI 61-ROČNÉHO MUŽA: Bratovi sa so sekerou v ruke vyhrážal smrťou

Obvinený so sekerou v ruke pokračoval vo vyhrážkach, že brata zabije a podpáli mu dom a auto.

Považská Bystrica 28. februára (TASR) – Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinili považskobystrickí policajti 61-ročného muža z okresu Považská Bystrica. Pred bránou záhradnej chatky sa mal so sekerou v ruke vyhrážať smrťou a zapálením chaty svojmu bratovi.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, obvinený mal 25. februára pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcich vyhrážkach začať lomcovať plotom a chcel ho vyvaliť, čo sa mu nepodarilo. Vrátil sa popoludní so sekerou v ruke a pokračoval vo vyhrážkach, že brata zabije a podpáli mu dom a auto.



"Obvinený posekal so sekerou pletivo na plote a vošiel na pozemok. Poškodený z obavy o svoj život a zdravie volal na políciu. Keď to útočník počul, odišiel a svojmu bratovi mal ešte povedať, že ho do týždňa zabije. Policajti po príchode na miesto agresívneho muža už nenašli. Po predchádzajúcom súhlase prokurátora ho v krátkom čase vypátrali a zadržali," pokračovala Antalová.



Dodala, že policajti spracovali podnet na návrh na väzobné stíhanie obvineného. Sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici bude rozhodovať o jeho väzobnom stíhaní. Hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.