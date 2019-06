Obvinili strelca z diskotéky v Horovciach, hrozí mu 25 rokov väzenia

Policajný vyšetrovateľ obvinil Martina C. zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu.

Horovce 23. júna (TASR) - Trest odňatia slobody na 25 rokov hrozí mužovi, ktorý mal v sobotu (22. 6.) nadránom zastreliť na diskotéke v Horovciach v okrese Púchov jedného človeka a ďalších dvoch postreliť.



Policajný vyšetrovateľ obvinil Martina C. zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu.



"Prípad ešte v sobotu prevzala protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry. Policajti aj naďalej pracujú na prípade, viac informácií poskytneme až to procesná situácia dovolí," informovala v nedeľu polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



Streľbu na diskotéke v Horovciach neprežila jedna osoba, ďalších dvoch mužov previezli v kritickom stave do nemocníc v Trenčíne a v Považskej Bystrici.