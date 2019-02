Obyvatelia Bratislavy odovzdali petíciu, chcú zabrániť výrubu lesov

Signatári petície štát spoločne žiadajú, aby lesy v okolí hlavného mesta plnili predovšetkým prírodný a rekreačný charakter.

Bratislava 14. februára (TASR) - Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v Bratislave vo štvrtok odovzdali petíciu, v ktorej obyvatelia žiadajú rezort o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu v štátnych lesoch v Bratislave a jej okolí. Poukazujú pritom na Devínsku Kobylu. Pod petíciu, ktorú spustili v septembri 2018, sa podpísalo 5611 ľudí, vyše 5000 tak urobilo elektronickou formou.



Signatári petície štát spoločne žiadajú, aby lesy v okolí hlavného mesta plnili predovšetkým prírodný a rekreačný charakter. "Išlo nám o to, aby sme podporili aktivity samospráv a ochranárskych združení, aby sa z bratislavských lesov nestali hospodárske lesy. Myslím si, že je to poklad pre Bratislavčanov, že majú priamo vo svojom meste les, kde si môžu poobede vyjsť s deťmi na prechádzku. Je nelogické a proti zdravému rozumu, aby sa takýto les využíval na hospodárske účely," povedal predseda petičného výboru Ján Žatko.



Od petície očakáva, že rokovania medzi ministerstvom pôdohospodárstva, štátnym podnikom Lesy SR, samosprávami a ochranárskymi združeniami pokročia vpred. "Naším cieľom je, aby sa z bratislavských lesov stal rekreačný les, aby sa tu neťažilo na hospodárske účely," podotkol. V bratislavských mestských lesoch pred niekoľkými rokmi došlo k radikálnemu zníženiu ťažby, a to isté by bolo podľa neho potrebné, aby sa stalo v štátnych lesoch v Bratislave a jej okolí.



Marek Poláček z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK - Malé Karpaty uviedol, že Lesy SR už raz sľúbili, že pozastavia ťažbu, kým sa vypracuje náhradný plán, akým spôsobom budú obhospodarované lesy v okolí Bratislavy. "Bohužiaľ, nedodržali to a napriek sľubu opäť ťažili. Je otázne, akú váhu majú slová ministerstva vzhľadom na fungovanie Lesov SR. Hospodárenie v lesoch v okolí Bratislavy, špeciálne v štátnych lesoch, je neúnosné. Mala by tam byť prioritná funkcia rekreačná," povedal.



Hovorca ministerstva pôdohospodárstva Michal Feik tvrdí, že s petičným výborom sú zladení, lebo aj záujmom rezortu je, aby lesy v Bratislave a jej okolí boli predovšetkým rekreačné. "Chceme nájsť taký spôsob starostlivosti o les, kde na prvom mieste budú rekreačné a mimoprodukčné funkcie. Ešte minulý rok sme dali pozastaviť ťažbu a vypracovať štúdiu verejnoprospešných funkcií lesov. Predpokladáme, že buď vo februári, alebo v marci najneskôr bude hotová a na základe toho sa budeme rozhodovať, čo ďalej," spresnil. Ako tvrdí, treba však vyriešiť niektoré problémy, ako sú vlastnícke vzťahy.



Podľa Feika to boli práve Lesy SR, ktoré v minulosti požiadali o takýto režim, neprešlo to však aj pre vlastnícke vzťahy. Minulý týždeň bolo stretnutie zástupcov Lesov SR s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Jedným zo záverov bolo podľa ministerstva to, že sa počká na štúdiu a následne sa vykreuje nová pracovná skupina, ktorá by mohla pracovať aj v širšom zložení.