Obyvatelia Dúbravky chcú v lokalite Pri kríži park alebo parkovisko

Bratislava 5. júna (TASR) – Najlepším využitím priestoru v lokalite Pri kríži v bratislavskej Dúbravke, na ktorom chcel pôvodne magistrát hlavného mesta postaviť náhradné nájomné byty, je park alebo parkovisko. Myslia si to respondenti v ankete, ktorú mestská časť Bratislava-Dúbravka uskutočnila v predchádzajúcich týždňoch.



"Zozbierali sme vyše 440 odpovedí prostredníctvom online dotazníka, mailových reakcií, ale aj komunikáciou priamo v uliciach Dúbravky," informovala o tom TASR hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová. "Park a oddychovú zónu preferuje viac než polovica opýtaných ľudí, vyše 40 percent ľudí hlasovalo za parkovisko či parkovací dom," uviedla.



Medzi inými možnosťami využitia priestranstva sa objavovali ihrisko, komunitné záhradky pre Dúbravčanov, či dokonca kostol. "Opakovala sa tiež požiadavka ihriska pre starších – prvky na cvičenie, dráha na bicykle, workout, výbeh pre psov a kombinácia parku a parkovania, a to či už vo forme garáže s parkom na streche, alebo parkoviska v kombinácii so zeleňou, oddychovou časťou," dodala hovorkyňa.



Výstavbu v lokalite Pri kríži plánovalo bývalé vedenie hlavného mesta v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 oprávnených žiadateľov z reštituovaných bytov. Pri kríži malo vzniknúť prvých 68 bytov, s výstavbou začal magistrát na jar 2017. Stavbu však viackrát stopli mestskí poslanci a nesúhlas vyjadrila aj mestská časť, podľa ktorej je potrebné najskôr vyriešiť zeleň a vybudovať parkovisko na autá, ktoré doteraz stáli na mieste začatej výstavby. Bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal sa v tom čase vyjadril, že výstavbu nebrzdí žiadny vecný problém, len záujem určitej skupiny ľudí, ktorým nevyhovuje verejnoprospešný projekt.



Spor sa riešil súdnou cestou, s výstavbou sa však už nepokračovalo. Nemennosť tohto stavu deklaroval v apríli na verejnej diskusii s Dúbravčanmi nový primátor Matúš Vallo. Spolu so starostom Dúbravky Martinom Zaťovičom oznámili, že pre pozemok budú participatívne hľadať najvhodnejšie využitie.