Obyvatelia Košíc nechcú prelety vrtuľníkov, podľa STA sú v poriadku

Sťažujú sa najmä na rušenie nočného pokoja po 22.00 h či na prelety počas víkendov.

Košice 7. mája (TASR) – Petíciou chcú obyvatelia dotknutých území Košíc a jeho okolia dosiahnuť, aby tréningové lety helikoptér neboli nad zastavanými časťami. Sťažujú sa najmä na rušenie nočného pokoja po 22.00 h či na prelety počas víkendov. Pre TASR to za petičný výbor povedal Jaroslav Čollák. Predstavitelia výcvikového strediska Slovak Training Academy (STA) tvrdia, že prijali opatrenia a že sa nad zastavanými oblasťami nelieta v malých výškach, aj keď to platná legislatíva nezakazuje.



Petícia je zameraná na zrušenie preletov a tréningových letov vojenských a iných helikoptér nad mestom Košice so zameraním na mestskú časť (MsČ) Barca a ďalšie dotknuté oblasti ako MsČ Juh, Pereš, Šaca, Poľov a obce Bočiar, Čaňa, Geča, Haniska, Kokšov Bakša, Malá Ida, Sokoľany, Valaliky či Ždaňa. „Obyvateľov trápi neustále krúženie helikoptér nad ich pozemkami a domami. Argument, že občania bývajú pri letisku, nie je argumentom, ktorým možno ospravedlniť to, že aj počas víkendov alebo po 22.00 h im nad domami systematicky v niekoľkominútových intervaloch lietajú helikoptéry. Výcvik pilotov sa vykonáva spôsobom, ktorý by v modernej spoločnosti nikdy nemal byť povolený zvlášť za situácie, ak sa výcvik dá vykonávať tak, aby nikoho neobťažoval,“ uviedol Čollák.



Spoločnosť STA vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že striktne dodržiava všetky normy súvisiace s hlukom spojeným s prevádzkou leteckej techniky a že po prvých sťažnostiach ešte vlani prijala na úkor svojich nákladov opatrenia, aby sa eliminovala hluková záťaž. „Okamžité opatrenia sme prijali aj v súvislosti so zabezpečením trás, na ktorých sa lieta. Dnes sú už vrtuľníky vybavené takzvanými trackermi, ktoré dokážu aj spätne veľmi presne identifikovať trasu letu. Tie nám jasne ukazujú, že nad obytnými zónami sa už nelieta. Ak, tak vo výškach, ktoré ďaleko prevyšujú normy platnej leteckej legislatívy,“ tvrdí s tým, že od začiatku svojej činnosti na medzinárodnom košickom letisku dodržiava všetky smernice z oblasti leteckej legislatívy, ako aj všetky normy na úseku hygieny a verejného zdravia.



Obyvatelia podľa Čolláka žiadne zásadné zlepšenie nepocítili a intenzita, rozsah aj hluk je z ich subjektívneho pohľadu rovnaká, v poslednom období dokonca vyššia. Ako spresnil, v petícii sa nekonštatuje, že spoločnosť STA porušuje vydané povolenie. Cieľom je vytvoriť tlak na zmenu vydaných povolení na tréningové lety tak, aby sa nevykonávali nad zastavanou časťou obcí.



Peter Korba za STA pre TASR pripomenul, že istá miera hluku pri vrtuľníkových leteckých strojoch bude vždy. Podľa neho má projekt viacero pozitív, medzi ne patrí napríklad aj úzka spolupráca s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach či tvorba pracovných miest. „STA bez akejkoľvek pomoci štátu vo forme dotácií, alebo daňových úľav vytvára vysokokvalifikované pracovné pozície v regióne a tým, že STA je slovenský subjekt, vo forme odvodov významne prispieva do slovenského rozpočtu,“ uviedol.



K problematike preletov vystúpila na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci Slova pre verejnosť aj jedna z dotknutých obyvateľov. Mesto Košice vo svojom stanovisku uviedlo, že zvažuje zakúpenie certifikovaného zariadenia na meranie intenzity hluku, ktoré by mestskej polícii mohlo pomôcť aj pri iných podnetoch na jej prekročenie. Zároveň avizovalo vyžiadanie si letových záznamov vrtuľníkov za uplynulé obdobie.



Sťažnosti obyvateľov na prelety vrtuľníkov zaevidovalo aj Letisko Košice, podľa ktorého ich rozsah ani intenzita neprekročila obvyklú mieru typickú pri zmenách jeho prevádzky.



Čo sa týka minimálnych výšok preletov, podľa hovorkyne Letových prevádzkových služieb SR Michaely Legelovej, riadiaci letovej prevádzky pri uvedených letoch nemajú informáciu o dodržiavaní minimálnych výšok. „Tie sú vztiahnuté k zemskému povrchu, prípadne k prekážke v uvažovanom priestore. Za dodržiavanie minimálnych výšok je zodpovedný veliteľ lietadla. Nie je zodpovednosťou riadiacich letovej prevádzky sledovať dodržiavanie minimálnych výšok týmito letmi,“ uzavrela.