Obyvatelia Nitry si pripomenuli obete ničivého bombardovania

Nitra 26. marca (TASR) – Obyvatelia Nitry si v utorok pripomenuli výročie ničivého bombardovania mesta, ku ktorému došlo presne pred 74 rokmi. Pietny akt kladenia vencov sa konal pri spoločných hroboch obetí na nitrianskom mestskom cintoríne.



K bombardovaniu Nitry došlo 26. marca 1945, keď na mesto zaútočila sovietska letecká bombardovacia divízia 5. leteckej armády, vyzbrojená lietadlami americkej výroby A-20 Boston. K útoku došlo pred Veľkou nocou, v čase, keď sa v meste konal trh a v jeho uliciach bolo množstvo ľudí. Podľa autora knihy Nitra, druhé Coventry? Štefana Košovana dopadlo na mesto 266 bômb, ktoré zabili 345 ľudí, zničili 48 a poškodili 289 budov.



Téma bombardovania mesta bola počas komunistického režimu tabuizovaná. O dôvodoch útoku lietadiel Červenej armády na Nitru sa dodnes vedú diskusie, pretože k nemu došlo v čase, keď sa nemecká armáda z mesta celkom stiahla. Hovorí sa aj o pomste za to, že sa Nitra nezapojila do Slovenského národného povstania, útok mohol údajne smerovať aj na dôležité veliteľstvo gestapa, ktoré v Nitre sídlilo. Podľa Vojenského historického ústavu však malo ísť predovšetkým o likvidáciu možných ohnísk nemeckého odporu.



Bombardovaniu mesta sa venuje aj výstava s názvom Nitra XXXV, ktorú pripravilo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pri príležitosti premiéry inscenácie Hlava XXII. Diváci DAB si výstavu pozostávajúcu z informačných panelov a autentických fotiek z bombardovania môžu v dolnom foyeri divadla pozrieť pred každým predstavením až do 1. mája.