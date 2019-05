Obyvatelia obce Osadné vnímajú EÚ dvojako

Miestny duchovný Peter Soroka sa k európskym inštitúciám stavia veľmi skepticky.

Osadné 25. mája (TASR) - Obyvatelia obce Osadné v Sninskom okrese, kde sa pred viac ako desiatimi rokmi nakrúcal rovnomenný film, v ktorom vycestovali vtedajší starosta i miestny duchovný do Bruselu, aby zalobovali za výstavbu domu smútku i vytvorenie duchovného centra, vnímajú Európsku úniu pozitívne i negatívne. Účasť v sobotných eurovoľbách tam bola predpoludním slabá, do hlasovacej miestnosti však zavítali i turisti.



Miestny duchovný Peter Soroka sa k európskym inštitúciám stavia veľmi skepticky. „Aj keď dnes máme eurovoľby, tak nijakým spôsobom nám to podľa mňa nezmení život, pretože sme boli v europarlamente, videli sme, ako to tam funguje a my sme jasným príkladom toho, že absolútne to nemá žiaden význam a nič človeku na Slovensku tieto eurovoľby nepomôžu, ani títo europoslanci, pretože nemajú žiadnu moc,“ skonštatoval pre TASR.



Po premiére filmu sa totiž aj on snažil o získanie financií na svoj projekt prostredníctvom eurofondov. „Tým, že sme nemali dostatočný lobing, tak nám to bolo nič platné, pretože, aj keď sme mali všetko administratívne v poriadku, tak peniaze sa na nás nezvýšili,“ ozrejmil. To, že sa o obec zaujímajú turisti, pripisuje hlavne filmu. Pod miestnym chrámom sa nachádza krypta vojakov z prvej svetovej vojny. Aj pri jej propagácii a zveľaďovaní hovorí Soroka o svojpomoci.



Voliť aj napriek tomu pôjde. „Minimálne preto, aby sme potom nenadávali, že sme mali možnosť rozhodnúť a sme nerozhodli,“ vysvetlil. Na budovu, v ktorej europoslanci zasadajú, má jasný názor. „Na tom mieste, kde je teraz parlament, by som postavil jeden krásny park, ktorý by pre centrum Bruselu bol podľa mňa oveľa prínosnejší,“ uviedol.



Bývalému starostovi Ladislavovi Mikuláškovi (69), ktorý v tejto pozícii strávil 39 rokov, sa sen o dome smútku splnil. Dokončil ho síce jeho nasledovník, syn Róbert, ktorý na starostovskej stoličke sedí už tretie volebné obdobie, nebolo to však z európskych peňazí. Mikuláško starší spomenul, že za tie majú nové verejné osvetlenie. Podľa neho je dobré, že je Slovensko súčasťou EÚ aj napriek niektorým negatívam. Spomenul napríklad byrokraciu. „Máme voľný pohyb po všetkých štátoch EÚ, mládež môže študovať alebo pracovať v zahraničí,“ vymenoval pozitíva pre TASR. V sobotu ako podpredseda volebnej komisie už odvolil.



Aktuálny starosta povedal, že v rámci eurofondov by chceli v obci zrealizovať projekt bikesharingu či informačné centrum. „Z pohľadu starostu obce s malým počtom obyvateľov si myslím, že Únia ešte viac prispela k tomu, že tie obce sa vyľudňujú. Mladí ľudia majú možnosť vycestovať a odchádzajú. Čo sa týka programových a rozvojových aktivít, je únia nápomocná. Takže to, čo nám uberá, si musíme vykompenzovať tým, že si od Únie zoberieme naspäť a skúsime tu prilákať turistov,“ vysvetlil pre TASR.



Svoje volebné právo využil aj Ján Kolinčák (53). O dianie v Európskom parlamente sa zaujíma. „Rozdeľujú sa tam financie aj pre nás,“ uviedol pre TASR s tým, že vďaka eurofondom sa toho v tejto krajine urobilo dosť. Spomenul napríklad diaľnice i rozvoj vidieka. „Ja som spokojný s tým, že sme v tom európskom priestore," dodal.



V obci Osadné majú zapísaných 141 voličov. K urnám prišli aj ľudia s hlasovacím preukazom. Jednou z nich bola aj Júlia (56) z Košíc „Je to taká tradícia, moji priatelia tu chodia už desať rokov,“ uviedla pre TASR s tým, že okrem turistiky si pozrú aj rozkvitnuté kosatce na Hostovických lúkach. Podľa nej je dôležité zúčastňovať sa volieb, preto si hlasovací preukaz vybavila a mimo domova toto svoje právo využila vôbec po prvý raz. „Myslím si, že EÚ má vplyv na život ľudí na Slovensku. Možno tá osveta nie je taká dôsledná, že pre ľudí je to často veľmi vzdialená inštitúcia. Ale keď sa na to pozriete zbližšia, je vám jasné, že potom nemôžete nadávať, keď sa nezúčastníte a nedáte svoj hlas na to, aby ste vyjadrili svoj názor na mieste, na ktorom správne máte,“ uzavrela.