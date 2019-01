Obyvatelia Šamorína môžu bezplatne využívať tartanovú bežeckú dráhu

Pre verejnosť bude bežecký ovál k dispozícii každý utorok, v čase od 19.00 h do 20.00 h. Na bežeckú dráhu je vstup povolený len vo vhodnej bežeckej obuvi.

Šamorín 14. januára (TASR) – Obyvatelia Šamorína môžu od 15. januára do konca marca bezplatne využívať tartanovú bežeckú dráhu olympijského tréningového centra na bežecké tréningy. Ako informovalo mesto na svojej webstránke, samospráva sa dohodla so športovým rezortom x-bionic o bezplatnom využívaní bežeckej dráhy.



Pre verejnosť bude bežecký ovál k dispozícii každý utorok, v čase od 19.00 h do 20.00 h. Na bežeckú dráhu je vstup povolený len vo vhodnej bežeckej obuvi.