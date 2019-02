Obyvatelia Šamorína si už môžu prevziať prvé kompostéry

Kompostér, ilustračná snímka. Foto: www.metallmoebel24.de

Šamorín 13. februára (TASR) – Samospráva Šamorína informuje obyvateľov mesta o tom, že v uplynulých dňoch bolo dodaných 380 kusov kompostérov, na ktoré získala financie vo výške 189.810 eur v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadatelia, ktorí o ne prejavili záujem a boli mestským úradom zaradení do zoznamu, si ich môžu prísť vyzdvihnúť od 13. februára.



Ako informovalo mesto na svojej webstránke, kompostéry si možno prevziať na Rybárskej ulici na stanici mestskej polície v stredu až v piatok v čase od 14.00 h do 17.00 h a v sobotu od 8.00 h do 13.00 h do vyčerpania zásob. Kompostéry sú z dôvodu ľahšej prepravy v rozobratom stave, občania dostanú pri ich preberaní a podpísaní preberacieho protokolu manuál na montáž a brožúrku Ako správne kompostovať.



Na základe zmluvy bude ďalších 1120 kusov dodaných postupne podľa potreby a možností výrobcu. Cieľom iniciatívy je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade. Mesto preto nakúpilo 1500 kusov 800-litrových záhradných kompostérov.

