Obyvatelia Šurian si pripomenú výročie narodenia Žofie Bosniakovej

Šurany 15. júna (TASR) – Obyvatelia i návštevníci Šurian v okrese Nové Zámky si pripomenú 410. výročie narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročie smrti jej otca, protitureckého bojovníka a šurianskeho kapitána Tomáša Bosniaka. Pamätný deň Bosniakovcov sa uskutoční v sobotu 15. júna v miestnej synagóge. Podujatie pripravilo Mestské múzeum v Šuranoch.



Počas Pamätného dňa Bosniakovcov budú môcť návštevníci sledovať umenie boja a chladné zbrane, ale aj dobovú módu a školu tanca v podaní spoločnosti Fringia. Dobovú atmosféru navodí hudba 16. a 17. storočia v prevedení Musicantica Slovaca. V rámci sprievodného programu je pripravený dvor ľudových remesiel, interaktívne dielne pre deti i dospelých, pečenie chlebových placiek, výstava hudobných nástrojov i ukážky historickej zbroje. Správca Mestského múzea Šurany Miroslav Eliáš predstaví druhé prepracované a doplnené vydanie svojej knihy Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov. Podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom farskom kostole.



Uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková sa narodila 2. júna 1609 v Šuranoch v rodine vojenského kapitána Tomáša Bosniaka. Hrad bol v tom čase pevnosťou na bojovej čiare s Tureckom. Velil mu Žofiin otec Tomáš Bosniak. Bosniaková žila nábožným životom, založila nemocnicu, ale i útulok pre chudobných. Traduje sa, že rozdávala chudobným chlebíčky, ktoré sa podľa nej dodnes nazývajú bosniaky. Zomrela 28. apríla 1644 na hrade Strečno.



Neporušené telo Žofie Bosniakovej našli v krypte kaplnky na hrade Strečno v roku 1689. Povolenie vystaviť jej telesné ostatky pre verejnosť dal po dôkladnom preskúmaní okolností v roku 1728 biskup Adam Ladislav Erdödy. Gróf Löwenburg, majiteľ hradu Strečno, dal pristaviť k severnej strane teplického kostola samostatnú priestrannú kaplnku zasvätenú Loretánskej Panne Márii. V roku 1729 v slávnostnom sprievode preniesli ostatky Žofie Bosniakovej v barokovej rakve so skleneným vekom z krypty kostola do novopostavenej kaplnky. Proces blahorečenia Žofie Bosniakovej sa začal v roku 1997.



Prvého apríla 2009 telo Žofie Bosniakovej v rakve vytiahnutej pred kostol polial horľavou látkou a zapálil 31-ročný psychicky chorý muž. Telesné ostatky Žofie Bosniakovej vrátili do kaplnky kostola v Tepličke nad Váhom. Na námestí v Šuranoch pribudla v januári 2010 socha rodáčky Žofie Bosniakovej.