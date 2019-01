Obyvatelia Trnavy sa môžu prihlásiť do komisií zastupiteľstva

Ide o komisie finančnú, kultúry, mládeže a športu, sociálnych vecí a zdravia, bytovú, stavebnú, územného plánovania a dopravy a ďalšie.

Trnava 11. januára (TASR) - Mesto Trnava ponúka občanom už v druhom volebnom období možnosť stať sa členmi komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí (VMČ). Doplnia tak počty poslancov, ktorí boli do komisií a VMČ zvolení na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022.



Ide o komisie finančnú, kultúry, mládeže a športu, sociálnych vecí a zdravia, bytovú, stavebnú, územného plánovania a dopravy, tiež školstva a vzdelávania a životného prostredia a prírodných hodnôt, ktoré sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány samosprávy. "V prípade záujmu je potrebné vyplniť tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré sa nachádza na webe mesta a doručiť ho do 20. januára na radnicu," informovala Veronika Majtánová z odboru komunikácie na trnavskej radnici. Záujemcov z radov verejnosti vyberie vedenie mesta a bude voliť mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v utorok 12. februára.