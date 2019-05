Obyvatelia Turčeka zablokujú premávku

Mimoriadnu situáciu vyhlásila obec ešte vlani v auguste. Cestári následne zúžili dopravu do jedného jazdného pruhu.

Turček 3. mája (TASR) - Obyvatelia Turčeka v okrese Turčianske Teplice plánujú v piatok na polhodinu zablokovať premávku na ceste, ktorá prechádza obcou. Dôvodom ich konania je to, že cestári ani po roku nezačali s prácami na stabilizovaní svahu a s opravou cesty, a to ani v úseku, ktorý sa zvažuje na rodinný dom.



Cesta je v havarijnom stave už od 25. apríla minulého roka, keď tam došlo k nehode nákladného auta, ktoré sa prevrátilo, keďže sa pod ním zosunula krajnica. "Nič sa nedialo celé leto, preto ešte bývalá starostka vyhlásila v auguste minulého roka mimoriadnu situáciu. Odvtedy tam dvakrát boli dopravní inšpektori, analyzovali komunikáciu. Teraz som pozval aj ja inšpektora, ktorý tam bol približne pred troma týždňami," spomenul pre TASR starosta obce Ján Teltsch.



Situácia sa podľa neho v podstate stále zhoršuje. "My sme sa za celý ten rok nepohli ani o centimeter. Stále sme v tom istom havarijnom stave. Máme vyhlásený výnimočný stav rok preto, aby sa to urýchlilo. A ideme teraz vypisovať výberové konanie na projektovú dokumentáciu, a dokonca ani nevieme, na akú projektovú dokumentáciu. Nevieme vôbec nič. Naozaj čakáme na to, aby sa tam stala nejaká tragédia," zdôraznil.



Komunikácia je vo veľmi zlom technickom stave, starosta v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie a obec má podľa neho aj vyjadrenie od polície, ktorá je ochotná cestu uzatvoriť, pretože už nespĺňa štandardy, ktoré by mala mať. "My už nevieme, ako máme ďalej riešiť túto situáciu, tak sme sa rozhodli, že skúsime spraviť takýto protest. A kým nejakým spôsobom nedôjde k vyriešeniu tejto situácie, tento protest budeme každý týždeň opakovať, akurát každý týždeň to bude o desať minút dlhšie," dodal.



"Slovenská správa ciest (SSC) aktuálne pripravuje podklady na verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie. Vypísanie súťaže bude ešte v máji tohto roka," reagovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová. V rámci schváleného rozpočtu od Ministerstva dopravy a výstavby SR má však SSC podľa nej schválené finančné krytie iba na projekčné práce.



Mimoriadnu situáciu vyhlásila obec ešte vlani v auguste. Cestári následne zúžili dopravu do jedného jazdného pruhu. Podľa technickej štúdie, ktorú si dala SSC vypracovať, by malo zabezpečenie svahu vyjsť približne na 13 miliónov eur.