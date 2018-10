Obyvatelia v Partizánskom sa môžu zapojiť do upratovania mesta

Do upratovania sa obyvatelia môžu zapojiť od 15. do 17. h. Čistiť sa bude bezprostredné okolie bytových domov a verejné priestranstvá, informovala M. Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.

Partizánske 18. októbra (TASR)- Obyvatelia Partizánskeho môžu prispieť k čistejšiemu prostrediu v meste. Celomestská upratovacia akcia Dve hodiny pre krajšie Partizánske sa uskutoční vo štvrtok popoludní, informovala Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.



Do upratovania sa obyvatelia môžu zapojiť od 15. do 17. h. "Čistiť sa bude bezprostredné okolie bytových domov a verejné priestranstvá. Odpad sa bude dávať priamo do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť pri zberných nádobách," ozrejmila Skaličanová.



Plastové vrecia si obyvatelia môžu podľa nej prevziať u bytových hospodárov, naplnené vrecia budú po 17. h odvážať Technické služby mesta Partizánske. "Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je možné ich zaviesť do zberného dvora," upozornila Skaličanová.



V prípade nepriaznivého počasia mesto akciu ruší.