Obyvatelia vyhoreného objektu sa vrátili na Staničnú ulicu v Poprade

Poprad 29. marca (TASR) - Obyvatelia požiarom zničeného objektu na Staničnej ulici v popradskej mestskej časti Matejovce sa presťahovali do nového dočasného bývania. „Spolu desať obytných kontajnerov a dva ďalšie so sociálnym zázemím zakúpilo mesto Poprad na riešenie vzniknutej mimoriadnej situácie po tom, čo 22. februára dopoludnia vyhorel a stal sa neobývateľným objekt na Staničnej ulici, ktorý mali obyvatelia v osobnom vlastníctve od roku 2007. V objekte žilo 108 osôb," informoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.



Keďže požiar poškodil aj statiku príbytkov v bezprostrednom kontakte s vyhoreným objektom a znemožnil ich ďalšie využitie, bez strechy nad hlavou sa ocitlo spolu 121 ľudí, z toho 50 dospelých a 71 detí. Po nevyhnutnej úprave podložia boli jednotlivé obytné kontajnery postupne osadené do uvedenej lokality. Ide o zváranú oceľovú konštrukciu o veľkosti 6 x 2,5 metra. „Kúrenie zabezpečuje nástenný elektrický konvektor, osvetlenie dve svietidlá," objasnil Galajda. Súčasťou stavby bude elektrická a vodovodná prípojka a riešenie odvodu splaškových vôd. V krátkej dobe bude do lokality dopravený ešte jeden kontajner určený pre hliadku Miestnej občianskej poriadkovej služby ako aj potreby terénnych sociálnych pracovníkov.



„Aj napriek presťahovaniu mimoriadna situácia naďalej trvá. Bude tak až do času trvalého napojenia obytných kontajnerov na inžinierske siete," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. V súčasnosti sa zrealizovalo dočasné napojenie na elektrickú energiu, dve mobilné toalety a k dispozícii je zatiaľ pôvodný zdroj vody na Staničnej ulici. Trvalé napojenie na inžinierske siete skomplikovalo vytyčovanie jestvujúcich sietí, ako aj riešenie pri napojení na vodu a zdroj elektrickej energie rešpektujúce jestvujúcu situáciu v lokalite. Z dôvodu nevyhnutných procesných úkonov tak k trvalému napojeniu dôjde až v najbližších dňoch. Na výkopových prácach sa budú podieľať aj dospelí z radov dotknutých rodín.



„Na základe dohody o poskytnutí prístrešia budú rodiny hradiť nájom vo výške 40 eur mesačne za jeden kontajner a 160 eur budú prevádzkové náklady formou inštitútu osobitného príjemcu. Dohody budú so všetkými užívateľmi uzavreté na jeden mesiac. Mesto môže od dohody odstúpiť v prípade, že budú hrubo porušované povinnosti vyplývajúce z dohody a prevádzkového poriadku," informovala Iveta Borňáková z odboru správy majetku Mestského úradu v Poprade.



Vedúca sociálneho odboru Etela Lučivjanská dodala, že občania, ktorí by sa mali do kontajnerov presťahovať, nemajú dlžoby voči samospráve, a to aj preto, že mesto s ich financiami hospodári formou inštitútu osobitého príjemcu.



Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili na nákup kontajnerového bývania na svojom mimoriadnom zasadnutí 150.000 eur z rozpočtu mesta. Unimobunky predstavujú formu dočasného, tzv. prestupného bývania. Rómov najprv núdzovo ubytovali základnej škole v Matejovciach, následne smerovali do nevyužívaného objektu bývalého kina Máj v Poprade - Veľkej. Ruiny zhoreniska postupne samotní obyvatelia začali likvidovať. Zo zhoreniska bolo odvezených k začiatku spolu 15 kontajnerov odpadu.