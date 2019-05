Obyvatelia z Ciglianskej cesty v Prievidzi nemajú o voľby záujem

Svoj hlas odovzdal aj obyvateľ Prievidze bez domova. Prišiel slušne oblečený, mal prehľad a bol pripravený, povedala predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Denisa Kochová.

Prievidza 25. mája (TASR) - Obyvatelia z Ciglianskej cesty v Prievidzi nemajú o sobotné voľby do Európskeho parlamentu záujem. Viacerí z nich, ktorých TASR oslovila, ani nevedeli, že sa nejaké voľby konajú. Nízky záujem o voľby potvrdili i dve komisie zo Základnej školy (ZŠ) na Rastislavovej ulici, kam Ciglianska cesta spadá.



"O voľby majú voliči z Ciglianskej cesty záujem vo veľmi malej miere. Máme vyše 2770 voličov v okrsku. Máme tu aj kolegyňu, ktorá tam tiež býva a vidíme, že nechodia v nejakom množstve, lebo už pri predchádzajúcich voľbách sa ukázala veľmi nízka účasť. Teraz ju tiež pociťujeme, ale nielen pri nich, ale v skupine všetkých voličov," priblížil predseda jednej z dvoch okrskových volebných komisií v škole Peter Kutiš.



Do druhého z dvoch okrskov na ZŠ Rastislavova prišiel svoj hlas odovzdať aj obyvateľ Prievidze bez domova. "Prišiel slušne oblečený, mal prehľad a bol pripravený," povedala predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Denisa Kochová.



Obyvatelia k volebnej urne podľa nej chodia, ale dosť v malom počte. "Oproti prezidentským voľbám sa to nedá porovnať. Ľudia hovoria, že nie sú vôbec informovaní, kto kandiduje. Čiže strany poznajú, ale čo sa týka kandidátov, tak nepoznajú, nevedia o nich. Vôbec nevedia, koho si majú vybrať," ozrejmila.



Informácie o tom, ako majú voliť, ľudia podľa Kochovej majú. "Veľa príde takých informovaných, že už im nemusíme oznamovať, ako treba voliť, ako treba čiarkať alebo krúžkovať." Predsedníčka komisie ešte podľa svojich slov nie je rozhodnutá, koho bude voliť. "Nechám si na to posledný moment. Budem sa snažiť zvoliť to najlepšie, aby to bolo cítiť aj u nás," dodala.