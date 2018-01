Od Lesy Ski Cup neodradia lesníkov ani nepriaznivé snehové podmienky

Lesníci už druhý rok organizujú Horehronskú ligu v zjazdovom lyžovaní.

Banská Bystrica 12. januára (TASR) – Lyžovanie je historickou súčasťou lesníckeho povolania a aj preto lesníci už druhý rok organizujú Horehronskú ligu v zjazdovom lyžovaní nazvanú Lesy Ski Cup. Konštatoval to v piatok Marián Nosáľ, vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici s tým, že žalostnú situáciu nádejných talentov, do ktorej sa dostanú po skončení základných škôl a nevydajú sa na profesionálnu lyžiarsku dráhu, začal riešiť štátny podnik Lesy SR už vlani.



"Deti zhruba vo veku 16 rokov, a teda po skončení základných škôl, už nemajú na strednom Slovensku možnosť súťažiť v klasickom a obrovskom slalome. Na bežných zjazdovkách si tento typ lyžovania pomedzi bránky súťažne neužijú, nakoľko na to v našich lyžiarskych strediskách nie sú vytvorené podmienky. Preto sme vytvorili projekt Lesy Ski Cup Horehronská liga, ktorý im umožní zmerať si svoje sily v štyroch kolách takým spôsobom, ako sa to na bežných pretekoch robí," priblížil zimný projekt štátneho podniku jeho generálny riaditeľ Marian Staník.



"Tento rok nie sú snehové podmienky veľmi priaznivé, čo nás však neodradí a preteky, ktorých sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie pretekárov, sa uskutočnia v štyroch plánovaných kolách. Pred každým je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke http://lesycup.sporttiming.sk/," doplnil Nosáľ.



"Zmenili sme miesto konania prvého preteku, ktorý sa uskutoční 20. januára na Čertovici. Po ňom sa vidíme so súťažiacimi 11. februára v Polomke, 3. marca na Donovaloch a o deň neskôr sa preteky uskutočnia na Šachtičkách, kde ukončíme druhý ročník projektu," dodal Nosáľ.



Okrem štyroch klubov LO Mladosť, ŠKB Lyžiarik, Ski klub Donovaly a LO HST Polomka–Bučník, na ktorých je Lesy Ski Cup Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní postavená, lesníci uvítajú všetkých, ktorí si chcú zmerať svoje sily v tomto športe.