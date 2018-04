Od novembra sa bude lietať z Bratislavy do Dubaja štyrikrát týždenne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kým v súčasnosti sa lieta z Bratislavy do Dubaja trikrát do týždňa, po novom to bude štyrikrát týždenne.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Cestujúci z bratislavského letiska Milana R. Štefánika budú môcť na jeseň lietať do Dubaja v Spojených arabských emirátoch častejšie. Letecká spoločnosť flydubai totiž zvýši od 21. novembra 2018 frekvenciu týchto letov.



"Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa lieta do Dubaja a spiatočne každý utorok, piatok a sobotu, od novembra pribudne k pravidelným frekvenciám letov aj možnosť využiť lety tiež v stredu, teda štyrikrát týždenne," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Flydubai začal prevádzkovať priame letecké spojenie zo slovenského hlavného mesta do Dubaja od decembra 2014.

