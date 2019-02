Od tragickej zrážky autobusu s vlakom v Polomke uplynulo 10 rokov

Na archívnej snímke havária autobusu a vlaku v obci Polomka. 21. februára 2009. Foto: TASR/Michal Svítok

Výberová chronológia súdneho procesu s vodičom autobusu Jánom Minarovičom



21. februára 2009 - Na železničnom priecestí v Polomke narazil osobný vlak na trati Červená Skala – Banská Bystrica do ľavej strednej časti autobusu, pričom došlo k jeho prevráteniu na pravú stranu a k vykoľajeniu motorového vozňa. Autobus bol takto tlačený 26 metrov až do zastavenia vlaku. Pri nehode zahynulo 12 osôb, šesť ľudí utrpelo ťažké zranenia, 19 ľahké. Počas nehody sa v autobuse nachádzali obyvatelia Bánoviec nad Bebravou a okolia, ktorí cestovali na lyžovačku.



22. februára 2009 - Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí vyhlásila na tento deň štátny smútok od 8.00 do 20.00 h.



24. marca 2009 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili vyšetrovanie tragédie v Polomke. Podľa záverov vyšetrovateľov odboru bezpečnosti a inšpekcie Generálneho riaditeľstva ŽSR ju nezavinili, ani neovplyvnili zamestnanci, prípadne zariadenia ŽSR alebo dopravcu. Vyšetrovatelia odboru bezpečnosti a inšpekcie ŽSR 11. marca toho roku zistili, že jazda vlaku prebiehala v zmysle pravidiel železničnej prevádzky a nemala vplyv na vznik nehody.



15. mája 2009 - Prvú výpoveď pred vyšetrovateľom absolvoval Ján Minarovič, vodič autobusu. Vyšetrovateľka ho predvolala už niekoľkokrát, avšak vždy sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Všetci svedkovia už výpovede absolvovali. Vodiča autobusu obvinili vyšetrovatelia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu ešte v marci 2009, niekoľko týždňov po nehode.



30. októbra 2009 - Na mieste tragédie v Polomke odhalili pamätník obetiam nehody.



8. októbra 2010 - Na Okresnom súde (OS) v Brezne sa začalo hlavné pojednávanie s vodičom autobusu. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný.



19. novembra 2010 – Na OS v Brezne pokračovalo hlavné pojednávanie s vodičom autobusu. Pred samosudcom vypovedali účastníci nehody a príbuzní obetí. Viacero svedkov uviedlo, že po nehode šofér vykríkol: "Čo som to spravil, veď som si zabil kamarátov." Niektorí povedali, že vlak trúbiť nepočuli. Polícia na súd predviedla tiež starostu obce Polomka. Vypovedal o komunikácii, ktorá vedie k priecestiu.



17. decembra 2010 – Na OS v Brezne pokračovalo vypočúvaním svedkov hlavné pojednávanie s vodičom autobusu. Vypovedala svedkyňa, ktorá sa nachádzala počas nehody v aute za autobusom. Uviedla, že autobus na chvíľu pred priecestím zastavil. Vlak si všimla až po tom, ako počula jeho trúbenie, vo výhľade jej totiž bránil porast. Autobus následne zrýchlil, akoby sa chcel dostať cez priecestie. Svedkyňa pokračovala, že cez tento úsek chodila často a po jednej predchádzajúcej skúsenosti sa ho bála. Cez koľajnicu sa tiež podľa nej ťažko prechádzalo, pred ňou boli jamy. Súd vypočul aj svedkov z vlaku. Niektorí povedali, že sirénu vlaku si nepamätajú alebo ju nepočuli, iní, že vlak trúbil.



28. januára 2011 - Pokračovalo súdne pojednávanie s obvineným vodičom Jánom Minarovičom na OS v Brezne. Experti rozoberali rozhľadové pomery na mieste nešťastia. Svedok, ktorý prišiel na miesto nešťastia a vypracoval záznam o nehode, vypovedal, že na ceste neboli výtlky, ktoré by znemožňovali autobusu prejsť. Vypovedal aj obchodný partner obžalovaného, jeho firma sa zaoberá servisom tachografov. Z výpovedí znalkyne, ktorá robila posudok na osobu obžalovaného, a znalkyne, ktorá ho psychologicky vyšetrila, vyplynulo, že pracuje a žije v značnom psychickom strese. V čase vyšetrenia vykazoval zhoršenú koncentráciu pozornosti.



11. marca 2011 – Na OS v Brezne pokračovalo hlavné pojednávanie s vodičom autobusu. Súd vypočul aj zamestnancov Železníc SR (ŽSR). Rozoberali sa rozhľadové pomery na mieste nešťastia.



6. mája 2011 - Na OS v Brezne pokračovalo vypočúvaním znalcov hlavné pojednávanie s vodičom autobusu. Pred senátom vypovedali znalci zo žilinského Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI), aj znalec z Českej republiky, ktorý vypracoval posudok na základe požiadania obhajoby. Niektoré ich posudky sa rôznili.



26. mája 2011 – Vodič autobusu Ján Minarovič bol vinný z prečinu všeobecného ohrozenia. Rozhodol o tom samosudca OS v Brezne na hlavnom pojednávaní. Obžalovaného odsúdili na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 8,5 roka do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Taktiež dostal trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel vo výmere štyri roky. Obhajca aj obžalovaný podali odvolanie čo do viny aj trestu, rozsudok nebol právoplatný.



27. februára 2012 - Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici zamietol odvolanie Jána Minaroviča a aj odvolanie prokurátora. Platilo tak rozhodnutie Okresného súdu v Brezne z 26. mája 2011. Rozhodnutie KS bolo právoplatné. V ukladanom treste bol zahrnutý aj trest za vydieranie. Ako odvolací senát KS odôvodnil, vodič nedal prednosť v jazde vlaku. Riadne sa mal presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Ako vodič autobusu si mal okrem toho počínať mimoriadne opatrne. KS tiež nezistil okolnosti, ktoré by hovorili o manipulovaní dôkazov, ako naznačoval obhajca obžalovaného.



30. júna 2016 - Okresný súd (OS) v Trenčíne vodiča autobusu Jána Minaroviča podmienečne prepustil na slobodu.

