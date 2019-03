Odbor kynológia má prvých maturantov, študujú v ňom hlavne dievčatá

Kynológia podľa neho už dávno nie je len o starostlivosti o psov, ale študent musí byť aj istým manažérom.

Lučenec 29. marca (TASR) – Odbor kynológia, ktorý na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) v Lučenci otvorili pred štyrmi rokmi, má v tomto období prvých maturantov. Podľa riaditeľa školy Juraja Viteka bolo otvorenie kynologického odboru v roku 2015 správnym krokom a o štúdium je taký záujem, že nemôžu prijať všetkých záujemcov.



„Tento odbor sme rozdelili do štyroch oblastí – sociálna, chovateľská, pracovná a spoločenská. Napríklad v pracovnej sú to služobné policajné psy, ale aj poľovné psy. Tohto roku chceme pridať tiež chovnú stanicu pastierskych psov, keďže v časti Ľadovo na našom školskom majetku máme i ovce,“ priblížil Vitek.



Ako pokračoval pedagóg a odborný garant kynológie na SOŠ HSaD Martin Majer, za štyri roky zaznamenali výrazný progres. Hneď v prvých dvoch rokoch napríklad docielili spoluprácu s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave.



„Základ spolupráce je v tom, že študenti budú vychovávať budúceho vodiaceho psa, čo sa nám aj podarilo. V roku 2018 bol totiž odovzdaný prvý psík z výchovy, ktorý je teraz umiestnený u nevidomého klienta,“ načrtol Majer a dodal, že v tejto oblasti rozbehli aj ďalšie formy spolupráce.



Kynológia podľa neho už dávno nie je len o starostlivosti o psov, ale študent musí byť aj istým manažérom. „To znamená, že by si mal vedieť založiť chovateľskú stanicu, kynologický klub, hotel pre psov, mal by sa vedieť uživiť aj ako kaderník pre psov, teda mať nejaký salón,“ zhrnul pedagóg.



Zaujímavosťou podľa neho je, že v odbore majú veľkú prevahu dievčatá. „Máme celkovo 56 študentov, z toho evidujeme 51 dievčat a piatich chlapcov,“ konkretizoval Majer s tým, že do budúceho školského roku plánujú prijať osem študentov kynológie.