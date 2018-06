Odborári ukončili štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov

Do štrajkovej pohotovosti vodiči SAD Prešov vstúpili 17. mája. Dôvodom bolo, že sa nedohodli so zamestnávateľom na dodatku ku kolektívnej zmluve na tento rok.

Prešov 26. júna (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO ukončil štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov, a.s., ako aj v jej bardejovskej prevádzke. Podľa člena Predsedníctva Rady OZ KOVO Jozefa Balicu sa s vedením spoločnosti dohodli na zvýšení miezd zamestnancov. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii v Prešove.



"Odborári sa dohodli so zamestnávateľom na náraste platov o 9,5 %, taktiež sa dohodlo, čo sa týka odmeňovania 'nadtarifnej' zložky mzdy, že budú zamestnanci dostávať 25 % pohyblivej zložky mzdy. Celkovo tento nárast činí viac než 63 eur v hrubom. Situácia sa trocha upokojila, aj keď pokojná nikdy nebude, pretože vieme, že vodiči autobusov majú veľmi náročnú prácu, odchádzajú z domu ráno o 4.30 h a prichádzajú o nejakej 21. hodine. Samozrejme, ide to aj na úkor rodiny. Zarábajú v čistom nejakých 180, 190 eur týždenne. Nie je to plat na dôstojný život, ale ideme cestou postupných krokov," uviedol Balica.



O tri mesiace začnú podľa jeho slov vyjednávanie na ďalší rok. Čo budú požadovať od zamestnávateľa odborári na budúci rok, Balica nateraz nevie. "Koordinačné stretnutie si urobíme zrejme až po letnej dovolenke. V roku 2019 chceme, aby rast platov minimálne kopíroval rast minimálnej mzdy, ktorá je pre tarifnú triedu týkajúcu sa vodičov autobusov," doplnil Balica.



"Tento nárast, ktorý som hovoril, sa dotýka okolo 150 až 160 vodičov, u iných zamestnancov sa takisto dohodol nárast platov trošku iným spôsobom. Tí ostatní dostanú približne 30 až 50 eur viac, podľa toho, akú prácu vykonávajú," skonštatoval Balica.



Vyššiu mzdu dostanú zamestnanci od 1. júla s tým, že zamestnávateľ bude musieť podľa Balicu dodržať priemerný rast platov za celý rok 2018.



"Máme dve organizácie Prešov a Bardejov, ale vyjednávame jednu kolektívnu zmluvu. Každé jedno vyjednávanie, ktoré skončí dohodou a podpísaním kolektívnej zmluvy, je úspešné pre obidve strany, to znamená došlo k dohode bez toho, aby sme boli nútení vyhlásiť ostrý štrajk," dodal predseda Základnej organizácie OZ KOVO SAD Prešov, a.s., prevádzka Bardejov, Jozef Želinský.



