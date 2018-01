Odborári z OZ KOVO v PSA odmietli Moderné odbory pre výroky predsedu

Podnetom bolo vyjadrenie hlavného predstaviteľa MO Smolinského na sociálnej sieti, v ktorom mal napadnúť odborový zväz KOVO ako celok.

Trnava 22. januára (TASR) – Do vyjednávania o novej kolektívnej zmluve v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia pôjdu zástupcovia väčšinovej organizácie OZ KOVO PCAS sami. Budú obhajovať záujmy všetkých zamestnancov závodu, no bez menšinových Moderných odborov (MO)PSA. Rozhodli o tom ich predstavitelia pre kroky hlavného predstaviteľa MO Zoroslava Smolinského. Podnetom bolo vyjadrenie Smolinského na sociálnej sieti, v ktorom mal napadnúť odborový zväz KOVO ako celok.



Podľa vyjadrenia predsedu základnej organizácie OZ KOVO PCAS Milana Minárecha, s druhou odborovou organizáciou sa snažili nájsť spoločnú reč, keď rozhodca ministerstva hospodárstva určil ako vyjednávača pre kolektívnu zmluvu OZ KOVO. „Nemôžeme ísť spoločne do vyjednávania a dôverovať partnerovi, ktorý neustále klame a zavádza. Pán Smolinský už viackrát nepravdivo verejne informoval o situácii v našom podniku, ako napríklad, že nemáme platnú kolektívnu zmluvu, ale iba rámcovú dohodu. Koncom uplynulého leta, kedy tvrdil, že MO už sú v závode v Trnave väčšinová organizácia a oni budú vyjednávať novú kolektívnu zmluvu, čo rozhodnutie nezávislého rozhodcu stanoveného ministerstvom jednoznačne vylúčilo. Rovnako sa dá vyvrátiť aj veľa ďalších nepravdivých a populistických tvrdení," uviedol vo svojom stanovisku Minárech.



Predseda MO v PSA Tomáš Kútik pre TASR uviedol, že v súčasnosti vzniknutú situáciu analyzujú a nebude sa k nej nateraz vyjadrovať.