Odborníci potvrdili podozrivý nález uhynutého sokola sťahovavého

Tekovská Breznica 29. apríla (TASR) – Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) potvrdili ďalší podozrivý nález uhynutého dravca v hniezde. Podľa slov Lucie Deutschovej z RPS ide o samičku sokola sťahovavého, ktorú našli v sobotu 28. apríla pri kontrole lokality neďaleko obce Tekovská Breznica v okres Žarnovica.



"Uhynutú samicu prevzal veterinárny lekár na analýzu a zistenie prípadného cudzieho zavinenia úhynu. Do úvahy prichádza aj prirodzená príčina, napríklad v dôsledku ochorenia, toto je však málo pravdepodobné," podotkla Deutschová, podľa ktorej mohla byť skutočnou príčinou napríklad otrávená návnada, ktorú niekto umiestnil do okolia hniezda, podobne ako sa potvrdilo minulý rok na východnom Slovensku. "Páchateľom bol vtedy chovateľ holubov," dodala ochranárka s tým, že sokol sťahovavý je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota predstavuje 5530 eur.



Občianske združenie podalo podľa jej ďalších slov v súvislosti s aktuálnym nálezom trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany živočíchov. "Iba za niečo viac ako mesiac, od začiatku marca do polovice apríla, bolo odhalených neuveriteľných šesť prípadov a úhyn 59 chránených druhov v celkovej spoločenskej hodnote 92.540 eur. V krajine sa objavili jedovaté návnady, nebezpečné aj pre človeka či domáce zvieratá. Aj preto sme spustili iniciatívu Všetci za dravce," uzavrela Deutschová.