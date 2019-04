Odborníci radia zástupcom samospráv, ako môže fungovať príroda v meste

Účastníci si môžu napríklad vypočuť prednášky o prírodných cintorínoch, o tom, ako sa majú mestá starať o svoju zeleň a burinu bez pesticídov.

Zvolen 29. apríla (TASR) - Asi 60 účastníkov - odborníkov na biodioverzitu, zástupcov samospráv i študentov ekológie a environmentalistiky, diskutuje v pondelok v menze Technickej univerzity vo Zvolene na konferencii s názvom Príroda v meste - ochrana a podpora biodiverzity.



"Nadväzujeme na vlaňajšiu konferenciu o údržbe mestskej zelene blízkej prírode. Sú tu odborníci, ktorí hovoria o tom, že mesto by nemalo fungovať ako nejaký "vysávač vidieka", ale malo by fungovať podobne, ako je tomu v prírode. V meste by teda mali byť plochy, kde môžu žiť živočíchy, kde sa môžu rozmnožovať rastliny," povedala TASR Petra Ježeková zo združenia Živica, ktoré je hlavným organizátorom konferencie.



Účastníci si môžu napríklad vypočuť prednášky o prírodných cintorínoch, o tom, ako sa majú mestá starať o svoju zeleň a burinu bez pesticídov, ale aj o tom, ako žiť v meste v spoločnosti s netopiermi či dážďovníkmi. "Účastníci by sa mali tiež dozvedieť, ako vo svojich mestách a obciach môžu takéto projekty blízke prírode rozširovať, alebo si aj pozrieť dobré príklady z praxe," dodala Ježeková.