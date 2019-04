Žilinská pôrodnica prešla rozsiahlou rekonštrukciou

Veľkou novinkou pre pacientky gynekológie a pôrodníctva je ponuka masáží.

Žilina 15. apríla (TASR) – Na oddelení gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline zrekonštruovali za 151.000 eur druhé a štvrté poschodie vrátane pôrodnice, sociálnych zariadení, izieb, chodieb, osvetlenia, novorodeneckých postieľok a ďalších priestorov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Konečne sa nám podarilo znížiť investičný dlh, ktorý oddelenie roky tlačilo pred sebou. Predovšetkým sme si dali záležať na nových sociálnych zariadeniach, príjemne zladených izbách a komplexnom zavedení neobmedzeného internetu," informoval o novinkách generálny riaditeľ FNsP Igor Stalmašek.



Podľa Zátekovej investovala nemocnica aj do novej technológie pre telefonické spojenie pacientok so zdravotníckym personálom. "Pri každom lôžku je umiestnený takzvaný domáci telefón, ktorým pacientka kontaktuje sestru. Priamo jej adresuje svoju požiadavku či problém a v prípade urgentných stavov dokáže privolať pomoc napríklad aj zo sprchy," vysvetlila hovorkyňa nemocnice.



"Systém už bezproblémovo funguje na celom oddelení gynekológie a pôrodníctva. Pacientky aj sestry si ho veľmi pochvaľujú, je omnoho efektívnejší ako staré zariadenie. Podľa dostupných financií by sme ho chceli preto postupne rozšíriť na všetky oddelenia," priblížil Stalmašek.



Kompletnou obnovou prešla tiež samotná pôrodnica a novorodenecká detská izba. "Rodičky už majú pri pôrode úplné súkromie, pôrodné boxy sú oddelené posuvnými dverami. Dbali sme najmä na intimitu, ktorú by mala mať mamička s dieťatkom a manželom pri pôrode a potrebný čas po ňom. Pôrodnica pôsobí veľmi príjemne, upokojujúco a pohodlie dodávajú i nové pôrodné postele," doplnil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek.



Veľkou novinkou pre pacientky gynekológie a pôrodníctva je ponuka masáží. "Každú stredu prichádza na oddelenie masérka z oddelenia fyziatrie, balneológie a rehabilitácie. Mamičkám i pacientkam ponúka relaxačné masáže šije, chrbta alebo končatín. Je to ďalšia z nadštandardných služieb, ktorými chceme zvýšiť kvalitu a pohodlie," zdôraznil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.



Cieľom podľa neho nie je len prezentovať nové vybavenie, ale tiež zmenu vo vzťahu zdravotník – pacient. "Tvrdo na tom pracujeme, a aj keď nie vždy dokážeme všetko na sto percent ovplyvniť, veľkú zmenu je cítiť už dnes. Budeme preto radi, keď si pacientky i budúce mamičky vyberú práve našu gynekológiu a pôrodnicu," uzavrel Stalmašek.