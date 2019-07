Odmenou za výstup na pamätník v Tmavej Hore je pekný výhľad

Starosta Trnavej Hory Pavel Kravec priblížil, že pamätník je venovaný interbrigadistovi a partizánskemu veliteľovi Petrovi Kubíkovi.

Trnavá Hora 27. júla (TASR) - Panoramatické výhľady na široké okolie, ale aj pohľad do histórie ponúka turistom údajne najväčší pamätník SNP v okrese Žiar nad Hronom, ktorý sa nachádza v Trnavej Hore, v miestnej časti Kľačany.



Starosta Trnavej Hory Pavel Kravec priblížil, že pamätník je venovaný interbrigadistovi a partizánskemu veliteľovi Petrovi Kubíkovi. Práve v blízkosti obce Kľačany bol pod jeho vedením silný partizánsky odpor voči fašizmu. Kubík tu nakoniec 10. októbra 1944 v bojoch aj zahynul.



Autorom pamätníka je akademický sochár Ján Hučko, dokončili ho v roku 1967. "Pamätník bol dokonca plánovaný ako okresný pamätník slávenia SNP, potom to samozrejme zaniklo," priblížil Kravec s tým, že obec sa ho snaží nielen udržiavať, ale aj obnovovať. "Teraz sme ho dokonca obnovili tak, že aj tú pôvodnú pamätnú tabuľu sme dali zreštaurovať. Celé sme to opravili, nastriekali, takže by to malo zase slúžiť nejaký čas. Budujeme tam postupne takú cestičku," podotkol Kravec.



Pamätník sa nachádza v miestnej časti Kľačany v náročnejšom teréne. Vedie k nemu niekoľko desiatok schodov, no výstup naň ponúka odmenu v podobe vyhliadky na okolie. "Z pamätníka je krásny výhľad na Žiar nad Hronom, smerom na Zvolen, Banskú Štiavnicu," dodal Kravec.