Odstraňovanie následkov záplav v Zubáku a Lednici bude trvať viac dní

Búrka sprevádzaná asi 40-minútovým prudkým dažďom a krupobitím, zasiahla oblasť v utorok popoludní. Za hodinu napršalo podľa SHMÚ takmer 60 milimetrov zrážok.

Lednica 30. mája (TASR) – V obci Lednica v Púchovskom okrese pokračujú práce na likvidácii následkov utorkového (29.5.) prívalového dažďa. Odstraňovanie následkov bude podľa starostu Kamila Karasa trvať niekoľko dní.



"Najväčšia škoda vznikla v hornej časti obce, kde sa v dôsledku obrovského množstva vody jeden z bočných potokov vylial a voda si vymlela svoje vlastné riečisko, ktoré tam nikdy nebolo. Tu musíme urobiť zemné práce tak, aby sa koryto vrátilo na svoje pôvodné miesto a voda tiekla do vyregulovaného potoka," skonštatoval starosta.



V obci podľa neho odstraňujú aj nánosy štrku, ktoré voda vyniesla na miestne komunikácie. Na vymleté časti musia naviezť buď pôvodné, alebo nové materiály. Škody na súkromnom majetku obyvateľov obce si netrúfa odhadnúť. V obci zaplavilo asi desať domov.



"Škody na záhradách nie sú až také, aby ľudia boli bez potravín, alebo bez úrody. Čo sa týka zaplavených domov, naozaj to nebolo v takom rozsahu, že by mal niekto meter vody v pivniciach a už vôbec nie v obytných priestoroch. Ľudia si to odčerpali svojpomocne," doplnil Karas s tým, že sprejazdnenie všetkých komunikácií bude trvať niekoľko dní. "Chceme urobiť také opatrenia, aby sa to už neopakovalo alebo aby boli následky povodní minimálne," zdôraznil s tým, že škody budú vedieť vyčísliť až po skončení všetkých pác.



Ako TASR informoval starosta druhej postihnutej obce Zubák Pavol Gelo, škody spôsobili prítoky, ktoré sú v správe štátnych Lesov SR a Povodia Váhu. "Všetky priepusty, ktoré boli z tých lesných pozemkov popod hlavnú cestu a miestne komunikácie, boli zanesené. Preto sa voda vyliala, vymlela korytá a porušila niektoré cesty. Obec bude trvať na tom, aby všetky škody spôsobené štátnymi lesmi a Povodím Váhu si odstránili na vlastné náklady. My sme pomocou bagrov sprejazdnili cestu a odviedli vodu tak, aby netiekla na cestu III. triedy a miestne komunikácie. Momentálne zväčšujeme koryto potoka v najviac postihnutej oblasti," doplnil starosta.



Búrka sprevádzaná asi 40-minútovým prudkým dažďom a krupobitím, zasiahla oblasť v utorok popoludní. Za hodinu napršalo podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) takmer 60 milimetrov zrážok. Následky odstraňovali do noci profesionálni hasiči z Púchova a dobrovoľné hasičské zbory zo Zubáka, Hornej Breznice a Lednických Rovní.