Odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky bolo pozastavené

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky vraj nezvláda základné manažérske zručnosti, vykonáva nesystémové opatrenia či opakovane porušuje platné zákony.

Bratislava 27. februára (TASR) – Odvolávanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP) v Bratislave Petra Litomerického je nateraz pozastavené. A to až do doby, kým nebudú známe výsledky kontroly tohto zariadenia a preverené viaceré zistenia. Tie na utorkové zasadnutie petržalského miestneho zastupiteľstva predložilo vedenie miestneho úradu. Kontrola má byť podľa poslancov prioritou pre miestneho kontrolóra Stanislava Fialu.



V dôvodovej správe materiálu sa v tejto súvislosti okrem iného píše, že vo vedení mestskej časti vládne dlhodobá nespokojnosť s prácou riaditeľa KZP. Ten vraj nezvláda základné manažérske zručnosti, vykonáva nesystémové opatrenia či opakovane porušuje platné zákony, napríklad o rozpočtových pravidlách, účtovníctve, o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o majetku obcí či Občiansky zákonník. Problémy sa mali objaviť aj v rámci niektorých verejných obstarávaní či neefektívnym a nehospodárnym narábaním s verejnými finančnými prostriedkami.



"Sú to veci, ktoré sa dejú dlhodobo a tých vecí je tam viac," skonštatoval prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik. Na otázku, prečo s tým prichádza úrad až teraz a hneď s odvolaním riaditeľa, prednosta uviedol, že sa nerozhodujú na základe dojmov a emócií, ale najprv si zistenia preverujú. Podotkol, že už v minulosti bolo vykonaných v tejto súvislosti viacero krokov a opatrení, riaditeľ Litomerický bol o všetkom informovaný. "Nakoniec to vyústilo do takej podoby, že starosta ako zodpovedný štatutár za mestskú časť začal obmedzovať niektoré jeho kompetencie, aby nedochádzalo k ďalším pochybeniam," doplnil Štefánik. Doplnil ho starosta Vladimír Bajan, ktorý spomenul postupné eskalovanie problémov, ktoré vyústilo v predloženie materiálu na odvolanie.



Riaditeľ KZP Peter Litomerický však s obvineniami a tvrdeniami o veľkých porušeniach zákonov nesúhlasí. Počas jeho pôsobenia bolo podľa neho vykonaných viacero poslaneckých kontrol, ako aj kontrol zo strany miestneho kontrolóra. Žiadne však nekonštatovali závažné pochybenia a porušenia zákonov, iba vraj formálne nedostatky. Taktiež ho prekvapilo, že sa v roku 2018 vytiahli porušenia až z roku 2011.



"Osobne nevidím a neviem o tom, že by sme niečo porušili. Som presvedčený, že sme všetko robili v rámci platných zákonov," skonštatoval Litomerický s tým, že nebol o závažných pochybeniach informovaný, ani upozornený a doteraz ho nikto nevyzval, aby sa k obvineniam vyjadril.



Kontrole sa však v žiadnom prípade nebráni. Poukazuje totiž na to, že odvolávanie bolo pripravené do piatich týždňov od toho, ako vraj objavil podvod, týkajúci sa štyroch duplicitných objednávok na zhruba 2500 eur. "Do dvoch týždňov zasadala kultúrna komisia a do dvoch týždňov bol pripravený materiál," povedal Litomerický.



Petržalskí poslanci v utorok zároveň rozhodli o odvolaní riaditeľa Miestneho podniku Verejnoprospešných prác Petržalka Martina Füzeka. Vo funkcii by mal skončiť k 31. marcu, a to pre zistenia kontroly fungovania a hospodárenia podniku.