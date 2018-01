Odvoz vianočných stromčekov v Prešove sa začne v pondelok

Prešovčania môžu stromčeky uložiť ku kontajnerom pri bytových domoch, alebo ich doviesť na jeden zo zberných dvorov.

Prešov 5. januára (TASR) – Živé vianočné stromčeky v Prešove pôjdu na ďalšie spracovanie a zhodnotenie. Ich odvoz od kontajnerov sa začne v pondelok 8. januára, postarajú sa o to pracovníci Technických služieb mesta Prešov. Zber stromčekov potrvá do konca januára. Informovala o tom hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová.



Prešovčania môžu stromčeky uložiť ku kontajnerom pri bytových domoch, alebo ich doviesť na jeden zo zberných dvorov na ulici Bajkalská 33 či Jesenná 3. V prevádzke sú dvory od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 18.00 h. Občania mesta môžu využiť zberné dvory aj na vyradenie umelých stromčekov.



Pred vyhodením živých vianočných stromčekov je potrebné odstrániť z nich všetku výzdobu. Podľa Kmetóny Gazdovej, tento rok živé stromčeky pôjdu na ďalšie zhodnotenie. Skončia tam aj veľké vianočné stromy, ktoré zdobili mesto v jeho centre a na námestiach sídlisk.