Prievidžanov je opäť menej, počet obyvateľov klesol

Celkový prírastok za minulý rok predstavuje 983 ľudí, celkový úbytok 1424 obyvateľov.

Prievidza 21. januára (TASR) - Prievidza mala ku koncu minulého roka 46.553 obyvateľov. Prievidžanov je tak oproti predminulému roku menej, k 31. decembru 2016 totiž radnica evidovala 47.034 ľudí s trvalým pobytom v okresnom meste. Vyplýva to zo štatistiky samosprávy, ktorú TASR poskytla referentka pre ohlasovane pobytov Mestského úradu v Prievidzi Darina Gatialová.



Z celkového počtu obyvateľov bolo k poslednému dňu minulého roka menej mužov, a to 22.583, žien bolo 23.970. Vlani sa ženám s trvalým pobytom v Prievidzi narodilo 400 detí, z toho bolo 202 chlapcov a dievčat 198. Oproti koncu roka 2016 ide o pokles, vtedy totiž na svet prišlo 452 bábätiek.



Úmrtí obyvateľov radnica zaznamenala 465. Viac zomrelo mužov, a to 247, menej žien, ktorých bolo 218.



Do Prievidze sa podľa štatistiky z Informačného systému samosprávy vlani prisťahovalo 583 ľudí, odsťahovalo sa z nej 959 obyvateľov.



Celkový prírastok za minulý rok tak predstavuje 983 ľudí, celkový úbytok 1424 obyvateľov.