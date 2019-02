Okresný súd v Prešove rozhodol vo veci vraždy mladej ženy z Vtáčkoviec

Smrteľnou ranou mala byť zasiahnutá oblasť záhlavia.

Prešov 1. februára (TASR) – Okresný súd v Prešove uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy Michaila Ch. Muž bol obvinený zo zločinu vraždy svojej bývalej partnerky Veroniky Mitaľovej z Vtáčkoviec v okrese Košice-okolie. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, Michail Ch. sa voči rozsudku ihneď odvolal.



"Bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 21 rokov so zaradením obžalovaného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, a tiež ochranný dohľad v trvaní troch rokov," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Obžalovaný bol zároveň súdom zaviazaný nahradiť poškodeným škodu vo výške viac ako 16.000 eur.



Muža gréckeho pôvodu zatkli v Nemecku a tamojší sudca 19. januára 2017 rozhodol o jeho vzatí do väzby. Slovenské orgány požiadali o vydanie obvineného na trestné stíhanie na územie Slovenskej republiky.



Mladá žena mala vyjsť v noci z domu svojich rodičov von iba v nočnej košeli a papučiach, pričom mala pri sebe mobilný telefón. K vražde podľa polície došlo v presne nezistenom čase zo 7. na 8. augusta 2016, išlo o úmyselný trestný čin. Telo nebohej bolo nájdené 8. augusta 2016 okolo 21.00 h v katastri obce Varhaňovce v okrese Prešov v blízkosti vodojemu neďaleko Vtáčkoviec. Smrteľnou ranou mala byť zasiahnutá oblasť záhlavia.



Obvinený Michail Ch. má so zavraždenou Veronikou syna, ktorý žil viac ako rok s otcom v Nemecku napriek tomu, že bol úradne zverený do starostlivosti matky. Istý čas partneri žili aj na Slovensku.