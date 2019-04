Rozhodnutie, ktoré nariaďovalo zbúrať stavbu pod Mostom SNP, zrušili

Okresnú úrad to vysvetľuje tým, že stavebný úrad postupoval v konaní procesne nesprávne, a vec preto vrátil na nové prejednanie i rozhodnutie.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Okresný úrad Bratislava zrušil rozhodnutie petržalského stavebného úradu, ktoré nariaďovalo odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP v hlavnom meste. Vysvetľuje to tým, že stavebný úrad postupoval v konaní procesne nesprávne, a vec preto vrátil na nové prejednanie i rozhodnutie. Pre TASR to potvrdili okresný úrad i bratislavská mestská časť Petržalka.



Petržalský stavebný úrad pred pár týždňami nariadil odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP. Považuje ju totiž za nepovolenú. Voči rozhodnutiu úradu sa však stavebník - spoločnosť Zemegula, odvolal a o ďalšom postupe preto rozhodol Okresný úrad Bratislava.



"Príslušný stavebný úrad je povinný v novom prejednaní postupovať v zmysle právneho názoru odvolacieho orgánu, odstrániť zistené nedostatky, vyriešiť pochybnosti v oblasti príslušnosti na konanie, dostatočne zistiť skutkový stav a pokračovať v konaní, ktoré bude mať oporu v zákone a bude zohľadňovať všetky skutočnosti," uviedla pre TASR petržalská samospráva. Deklaruje, že tak postupovať bude.



Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizovala minulý rok firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedol nedávno petržalský miestny úrad.



Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.



Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo žiada od spoločnosti Zemegula, aby vypracovala a hlavnému mestu predložila nový architektonický návrh. Ten má byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP a kompozične musí rešpektovať jeho hmotové a tvarové riešenie v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.