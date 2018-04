OLO odmieta obvinenia o vození odpadu na nelegálnu skládku

Mestská firma deklaruje, že zmesový komunálny odpad z čiernych zberných nádob je odvážaný do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, kde je následne energeticky zhodnotený.

Bratislava 27. apríla (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odmieta obvinenia a špekulácie o vození odpadu na nelegálnu skládku na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach. Taktiež odmieta ovplyvňovanie zmluvných a obchodných vzťahov medzi ňou a firmou Vassal EKO. V OLO je v piatok kontrola mestských poslancov, ktorá to má preveriť.



Mestská firma deklaruje, že zmesový komunálny odpad z čiernych zberných nádob je odvážaný do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, kde je následne energeticky zhodnotený. Bioodpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne, kde sa ďalej niekoľko mesiacov spracováva na kompost. "Sklo zo zelených zberných nádob je odvážané priamo odberateľom na ďalšie spracovanie. Plasty zo žltých zberných nádob a papier z modrých zberných nádob sú odvážané na triediacu linku, kde sa následne dotrieďujú," informovala TASR hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.



Dotrieďovanie papiera a plastov dočasne vykonáva pre OLO firma Vassal EKO, a preto sa podľa Humenikovej zberné vozidlá OLO pohybujú v areáli tejto firmy. "Nakoľko vozia vyzbieraný papier a plasty na triediacu linku, kde sa tieto druhy odpadu dotrieďujú, a následne sú odvážané na ďalšie spracovanie odberateľom," uviedla. Areál recyklačného dvora Vassal EKO sa však nachádza v tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach, mestskí poslanci preto chcú v piatok preveriť, či na nej náhodou nekončí odpad OLO.



Mestská spoločnosť tvrdí, že Vassal EKO bola na zabezpečenie tejto služby vybraná na základe obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej predložila spomedzi všetkých účastníkov najvýhodnejšiu ponuku. "Na túto činnosť, ktorú Vassal EKO zabezpečuje pre OLO, má vydaný platný súhlas z Okresného úradu Bratislava. OLO tak nemá dôvod spochybňovať predmetný súhlas," podotkla Humeniková. Od júna už bude dotrieďovanie papiera a plastov podľa jej slov prebiehať v dotrieďovacom závode mestskej firmy pri spaľovni odpadu.



Na stredajšom (25.4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva ukázal jeden z občanov poslancom fotografiu, na ktorej sú spoločne na lodi riaditeľ OLO Branislav Cimerman, konateľ spoločnosti Vassal EKO Michal Kováč a bývalý spolupracovník firmy Vassal EKO Michal Grebeči. Autentickosť fotografie potvrdila pre TASR spoločnosť OLO i súkromník. "Fotografia vznikla v lete 2016 a páni sa stretli v čase, kedy tam boli na dovolenkách," povedala Humeniková. Vassal EKO argumentuje, že oblasť odpadového hospodárstva je relatívne malá a poznajú sa v nej prakticky všetci. Obe firmy odmietajú, že by táto známosť ovplyvnila ich obchodné vzťahy.



Vassal EKO sa zároveň dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala odstrániť. "Skutočnosť, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, preukazujú aj satelitné snímky Google a ortofotomapy," oponuje Okresný úrad Bratislava v liste adresovanom mestskej časti.