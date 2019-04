OLO spúšťa prevádzkovanie zberného dvora v Rači aj s novinkami

Zberný dvor sa nachádza Pri Šajbách a bude otvorený sezónne od 15. apríla do 30. novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj v tomto roku spúšťa prevádzkovanie zberného dvora v mestskej časti Rača. V porovnaní s minulým rokom budú rozšírené otváracie hodiny zberného dvora a navštíviť ho budú môcť aj obyvatelia ďalších dvoch susedných bratislavských mestských častí. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.



Zberný dvor sa nachádza Pri Šajbách a bude otvorený sezónne od 15. apríla do 30. novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h. Taktiež aj v sobotu od 8.00 do 15.00 h, s výnimkou štátnych sviatkov.



Zberný dvor v Rači budú môcť navštíviť aj obyvatelia mestských častí Nové Mesto a Vajnory. "Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestskej časti Rača, Nové Mesto alebo Vajnory, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony," vysvetľuje Humeniková.



Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad, bioodpad, papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky. Je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu.



V Rači prevádzkoval OLO zberný dvor už v roku 2018, keď sa realizovali aj viaceré úpravy. Boli zakúpené nové veľkokapacitné kontajnery, nová váha na drobný stavebný odpad a špeciálny veľkokapacitný lis na plasty. Inštalovali sa aj nové informačné tabule a aj kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora.



Spoločnosť OLO prevádzkuje tiež najväčší zberný dvor v Bratislave na Starej Ivanskej ceste, ktorý ročne navštívi okolo 40.000 návštevníkov. Tí v ňom ročne odovzdajú viac ako 15.000 ton odpadu. Na tomto zbernom dvore je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky odpady sú pravidelné odvážané na ďalšie zhodnotenie.