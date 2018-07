OLO v júli predĺžilo otváracie hodiny svojho zberného dvora

Piatky a soboty patria podľa generálneho riaditeľa OLO Branislava Cimermana dlhodobo k najvyťaženejším dňom v týždni a najväčší nápor je práve počas letných prázdnin.

Bratislava 7. júla (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v júli predĺžila otváracie hodiny svojho zberného dvora na Starej Ivanskej ceste 2 v piatok a v sobotu až do 22.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.



Piatky a soboty patria podľa generálneho riaditeľa OLO Branislava Cimermana dlhodobo k najvyťaženejším dňom v týždni a najväčší nápor je práve počas letných prázdnin. "Práve preto sme sa rozhodli predĺžiť otváracie hodiny v tieto dni počas júla až do 22.00 h," vysvetlil. Zberný dvor za posledné mesiace prešiel rozšírením. Zrealizovala sa úprava príjazdovej cesty, bola zakúpená nová váha na drobný stavebný odpad a ďalšie veľkokapacitné kontajnery. "Osadený bol tiež nový kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora, či zrealizované nové informačné tabule s cieľom poskytnúť návštevníkom väčší komfort a viac informácií o odpade, ktoré je možné na zbernom dvore odovzdať," podotkla Humeniková.



Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého pobytu, prípadne vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony.



"Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať papier a lepenku, šatstvo a textílie, sklo, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Rovnako aj objemný odpad, elektrické a elektronické zariadenia, drevo, batérie a akumulátory, farby i lepidlá, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, plasty a kovy, oleje a tuky. Na zberný dvor je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad," spresnila Humeniková. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu. Zberný dvor OLO je otvorený od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 hod, v piatky a soboty počas júla až do 22.00 h.



V roku 2017 zberný dvor navštívilo takmer 40.000 ľudí, pričom najviac ich prišlo v mesiacoch júl a august, najmenej v januári. Celkové množstvo odpadu privezeného na zberný dvor bolo v minulom roku 15.632 ton, čo je o 3629 ton viac ako v roku 2016.