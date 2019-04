Olympijská kvapka krvi prilákala desiatky Košičanov

V minulosti sa Olympijskej kvapky krvi zúčastnilo mnoho športových osobností Slovenska.

Košice 24. apríla (TASR) - Olympijská kvapka krvi zavítala aj do Košíc. Ušľachtilá myšlienka spojila Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) s potrebami Národnej transfúznej služby (NTS). Pozitívnu odozvu verejnosti vnímali aj organizátori v Košiciach.



V minulosti sa Olympijskej kvapky krvi zúčastnilo mnoho športových osobností Slovenska. Najvzácnejšiu tekutinu už darovali olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, kajakárka Jana Dukátová, basketbalistka Zuzana Žirková, hokejista Michal Handzuš a mnohí ďalší. "Podujatie Olympijská kvapka krvi organizujeme z poverenia SOŠV a Správnej rady Nadácie SOŠV. Vnímame ho ako významný prostriedok pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú. Každý športovec vie, že je chvíľa, keď potrebuje pomoc. Práve krv môže pomôcť človeku, ktorý je zranený, prípadne potrebuje operáciu. Preto ak môžeme takto prejaviť pomoc NTS, urobíme to veľmi radi," uviedol pre TASR člen Správnej rady Nadácie SOŠV Pavol Mutafov.



"Olympijská kvapka krvi má svoj význam. Krvi je všeobecne nedostatok, preto je každá podobná akcia dôležitá. Aj ja som mal v rodine prípad s onkologickým pacientom, ktorý potreboval krv," poznamenal predseda Olympijského klubu Košice Miroslav Luberda. Košičania mali možnosť podporiť podujatie v priestoroch magistrátu, okrem vyhovujúceho zdravotného stavu bolo jednou z podmienok vek od 18 do 60 rokov. Napokon sa do projektu zapojilo niekoľko desiatok darcov vrátane čerstvého prezidenta plaveckej federácie Ivana Šuleka. Luberdu potešila pozitívna odozva u verejnosti, ktorá sa prejavila aj v účasti. "Olympijský výbor je šíriteľom rôznych myšlienok a toto je jedna z tých, ktoré najviac rezonujú vo vnímaní verejnosti," dodal.