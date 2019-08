Omastinú Nemci obsadili trikrát,zavraždili 12 ľudí a vypálili 14 budov

Obec mala v čase vypuknutia SNP 400 obyvateľov, mnohí z nich pomáhali partizánom pri ubytovaní, stravovaní, orientácií v okolitom teréne, pri budovaní bunkrov v Jožkovom údolí a Čiernom vrchu.

Omastiná 19. augusta (TASR) – V obci Omastiná v dnešnom okrese Bánovce nad Bebravou založili Akčný výbor na podporu Slovenského národného povstania (SNP) už niekoľko dní po jeho vypuknutí. Za pomoc partizánom sa Nemci pomstili zavraždením 12 obyvateľov obce, vypálením šiestich domov, ôsmich hospodárskych budov a odvlečením desiatok miestnych obyvateľov do koncentračných táborov.



Ako TASR informoval starosta Omastinej Viliam Kusý, obec mala v čase vypuknutia SNP 400 obyvateľov, mnohí z nich pomáhali partizánom pri ubytovaní, stravovaní, orientácií v okolitom teréne, pri budovaní bunkrov v Jožkovom údolí a Čiernom vrchu v katastri obce. Podieľali sa tiež na zabezpečovaní zásob pre partizánov na zimné obdobie v rokoch 1944 - 1945 v jaskyniach v lokalitách Žernovská a Vlčodolská.



„Pomoc občanov partizánom sledovali aj prisluhovači nemeckých vojsk, ktoré tieto aktivity chceli prerušiť obsadením obce dňa 23. novembra 1944. Po krátkej prestrelke s partizánmi sa obec Nemcom podarilo obsadiť. Zatkli všetkých mužov v obci od 16 do 60 rokov, ale aj niektoré ženy a odviezli ich na gestapo do Bánoviec nad Bebravou, kde ich vypočúvali a mučili. Nemci obec prepadli opäť 25. novembra 1944, kedy vypálili šesť domov a osem hospodárskych budov. Dvanásť našich občanov zavraždili a uložili do spoločného hrobu na Cibislávke pri Bánovciach nad Bebravou,“ priblížil Kusý s tým, že tretíkrát Nemci obec obsadili aj 2. februára 1945 a za pokračujúcu pomoc partizánom odviezli 42 občanov do koncentračných táborov.



Omastiná má dnes iba 38 obyvateľov, je najmenšou obcou Trenčianskeho kraja. Podľa starostu však na fašistické besnenie nezabúdajú, každoročne si ho pripomínajú spomienkovým zhromaždením a kladením vencov k pamätníku SNP v obci. Ten postavili v roku 1964 pri príležitosti 20. výročia SNP a na pamätnej tabuli sú mená všetkých obetí fašizmu z Omastinej, ktoré zahynuli v SNP.