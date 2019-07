Oprava Zichyho kaštieľa je v plnom prúde,vzniká aj muzeálna expozícia

Na snímke oprava fasády Zichyho kaštieľa v mestskej časti Košice - Barca 24. júla 2019. Zichyho kaštieľ postavili v 15. storočí, odvtedy prešiel viacerými prestavbami. Posledná z nich sa niesla v duchu secesie. Kaštieľ je dnes sídlom knižnice a miestneho úradu v Barci. Foto: TASR - František Iván

Košice 24. júla (TASR) – Lokálne úpravy fasády Zichyho kaštieľa, v ktorom sídli miestny úrad, realizuje v týchto dňoch košická mestská časť (MČ) Barca. Ako pre TASR povedal jej starosta František Krištof, práce vykonávajú svojpomocne. V interiéri tejto národnej kultúrnej pamiatky postupne vzniká i muzeálna časť.Barca kúpila kaštieľ od Košického samosprávneho kraja v roku 2008. „“ povedal s tým, že vo vedľajšom trakte - v technickej budove, je pošta, klubovňa pre dôchodcov a telocvičňa. „,“ dodal Krištof.Podľa neho pre poškodené dažďové zvody došlo v minulosti aj k poškodeniu omietky. Po ich oprave aktuálne opravujú fasádu. Spresnil, že nejde o veľkú investíciu. Kaštieľ chceli pôvodne komplexne zrekonštruovať prostredníctvom eurofondov. „“ spresnil.MČ Košice-Barca by chcela do priestorov svojho sídla dostať aj niekoľko exponátov z depozitáru Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré s ňou súvisia. Košický zlatý poklad má podľa neho aj táto MČ, a to napríklad v podobe náušníc či brošní. „,“ uviedol Krištof s tým, že ide o priestor v štýle slovenskej izby či rôzne spomienkové fotografie. V južnom trakte kaštieľa postupne vzniká expozícia venovaná pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ako pripomenul, v Košiciach, respektíve na letisku v Barci, bol trikrát. „“, uzavrel s tým, že približne o dva roky by mohlo byť hotové aj nové vydanie barčianskej monografie.