VIDEO: Onkologicky choré deti pomáhajú liečiť aj štvornohí terapeuti

Na snímke terapia pre detských onkologických pacientov za účasti špeciálne vycvičených psov, tzv. kanisterapia v priestoroch Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici v pondelok 6. mája 2019. Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – Detskí onkologickí pacienti v Banskej Bystrici majú možnosť ako prví pacienti na Slovensku absolvovať terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov – kanisterapiu. Ide o pilotný a jedinečný projekt v našich podmienkach pod názvom Daj labku, kamarát, ktorý v pondelok predstavili v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici. Štvornohými prísne zdravotne monitorovanýmisú psy plemena švajčiarsky ovčiak, päťročná sučka Fany a dvojročný Iorek, ktoré médiám predviedli, ako taká terapia vyzerá.Podľa Pavla Biciana, zástupcu prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP a predsedu občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje od kanisterapie očakávajú, že deťom prinesie úľavu, zmierni stavy úzkosti a obáv, ktoré vyplývajú z nemocničného prostredia, medicínskych úkonov, bolesti a sprievodných znakov liečby. Choré deti to zároveň stimuluje k pohybu a cvičeniu úmernému ich aktuálnemu zdravotnému stavu. Prispeje to aj k ich rehabilitácii počas liečby a rýchlejšej rekonvalescencii.priblížil Bician.dodal Bician.Projekt, ktorý v detskej nemocnici spustili od apríla, je určený pre deti a adolescentov s diagnostikovaným onkologickým ochorením. Jeho ambíciou je umožniť tento typ terapie aj na ostatných detských lôžkových oddeleniach v SR.doplnil medicínsky riaditeľ DFNsP Miloslav Hanula.Projekt iniciovalo OZ Svetielko nádeje, ktoré prizvalo na spoluprácu OZ Physio Canis a nemocnicu. Vlani v máji schválilo žiadosť o schválenie kanisterapie na oddeleniach detskej onkológie a hematológie ministerstvo zdravotníctva. Nasledovali všetky kroky k tomu, aby výkon terapie spĺňal potrebné terapeutické, bezpečnostné a hygienické podmienky.Kanisterapia je formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, teda na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Je to pomocná psychoterapeutická metóda.