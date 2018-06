Opatrenia v obci Malinová by mali zabrániť vytápaniu ulíc a domov

V obci platí naďalej po búrke, ktorá zasiahla lokalitu v stredu (13.6.) popoludní, tretí stupeň povodňovej aktivity.

Malinová 14. júna (TASR) - Opatrenia, ktoré by mali zabrániť opakovanému zaplaveniu miestnej komunikácie a rodinných domov, zabezpečujú vo štvrtok v lokalite Háj v Malinovej v okrese Prievidza. V obci platí naďalej po búrke, ktorá zasiahla lokalitu v stredu (13.6.) popoludní, tretí stupeň povodňovej aktivity, potvrdila TASR starostka obce Mária Luprichová.



Voda v stredu zatopila v lokalite Háj miestne komunikácie, chodníky i dvory rodinných domov. Za 20 minút tam napršalo podľa odhadu starostky približne 60 milimetrov zrážok.



Následky búrky odstraňovali v Malinovej miestni dobrovoľní hasiči, ich kolegovia z Nitrianskeho Pravna a profesionáli z Prievidze. "Vytápanie rodinných domov nám nahlásili krátko po 15.30 h. Na mieste sme mali piatich hasičov s dvoma kusmi techniky. Povrchová a dažďová voda pretekala z poľa cez príjazdovú cestu do dvorov rodinných domov a na miestnu komunikáciu. Zasiahnuté domy boli zaplavené do výšky približne dvoch centimetrov," opísal vo štvrtok hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Profesionálni hasiči podľa neho odstraňovali bahno z komunikácie, chodníkov a dvorov, vytvárali odtokové cesty pre vodu, čím chceli zabrániť jej ďalšiemu zasahovaniu do rodinných domov. Hasiči sa vrátili na základňu pár minút pred 18. h.



Dobrovoľní hasiči odstraňovali následky búrky do neskorého večera, pokračujú v tom aj vo štvrtok. Obec s miestnym družstvom a za pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje opatrenia, aby sa situácia neopakovala. Ide o vybudovanie rigolov, nádrže a pieskovanie, ozrejmila Luprichová.



Tretí stupeň povodňovej aktivity by mala obec odvolať popoludní, ak nedôjde k ďalšej búrke.