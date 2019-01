Opitá vodička narazila v Dubnici nad Váhom do značky

Približne 45 minút po dopravnej nehode vodička nafúkala 1,17 miligramu na liter alkoholu, čo predstavuje 2,44 promile.

Dubnica nad Váhom 17. januára (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 24-ročná Češka. Tá ešte 14. januára pod vplyvom alkoholu narazila s vozidlom na Hurbanovej ulici v Dubnici nad Váhom do dopravnej značky, informovala vo štvrtok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



K nehode došlo 14. januára pred polnocou. "Dubnickí policajti krátko nato vypátrali vozidlo a aj vodičku, ktorá dopravné značenie poškodila. Dvadsaťštyriročná Češka na vozidle Ford Mondeo sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke a narazila do dopravnej značky," uviedla Antalová.



Policajti vodičku polhodinu po polnoci podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom merania. "Približne 45 minút po dopravnej nehode vodička nafúkala 1,17 miligramu na liter alkoholu, čo predstavuje 2,44 promile. Opakovaná dychová skúška ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 2,58 promile alkoholu. Policajti následne vodičku v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení bola umiestnená do policajnej cely," doplnila policajná hovorkyňa.



Poverený príslušník mladú Češku obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za ktorý jej hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok.