Opitá žena bodla druha do hrudníka

Snina 30. januára (TASR) - Polícia rieši obzvlášť závažný zločin pokusu vraždy v Snine, ku ktorému malo dôjsť v pondelok (28.1.) vo večerných hodinách v jednom z bytov na Študentskej ulici.



"Žena (41) v kuchyni bodla svojho 23-ročného druha do hrudníka. Obaja boli po predchádzajúcej konzumácii alkoholu. Prečo tak žena konala a čo bolo príčinou tejto tragédie, polícia intenzívne preveruje," informovala v stredu prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Napadnutý muž podľa jej ďalších slov utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu v nemocnici. Ženu zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vzniesol voči útočníčke obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Ak sa žene vina preukáže, hrozí jej trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov," vysvetlila s tým, že vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby.