Opitý Šaľan brázdil nočné ulice mesta na požičanom smetiarskom aute

Šaľa 25. júna (TASR) – Opitý 34-ročný muž zo Šale sa rozhodol užiť si nočnú jazdu na smetiarskom aute. V sobotu 23. júna približne o 22. hodine si z areálu firmy, v ktorej pracuje, zobral kľúče od nákladného auta a vybral sa brázdiť ulice mesta. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



"Pod kolesá sa mu priplietli kontajnery. To ho nijako nevykoľajilo, ani to, že pri náraze rozbil na aute okno a jeho vyčíňanie si všimla policajná hliadka, ktorá ho chcela zastaviť. Nočný jazdec si evidentne plnil svoj sen, policajtov si nevšímal a uháňal ďalej," pokračovala.



Podľa hovorkyne po krátkej a demolačnej jazde muž zaparkoval auto naspäť vo firme, kde ho policajti podrobili dychovej skúške na alkohol. Jej výsledok bol 2,54 promile alkoholu. Okrem toho, že muž jazdil pod vplyvom alkoholu, policajti zistili, že je vlastne nevodič, pretože nie je držiteľom vodičského oprávnenia. "Muž síce tvrdil, že sa o smetiarske auto vzorne stará a robí závozníka a to, že nemá vodičský preukaz, nie je problém. Policajti však videli hneď niekoľko problémov, preto mu v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu a posadili do cely policajného zaistenia."



Po vytriezvení vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Okrem obvinenia bude musieť pravdepodobne uhradiť aj škodu, ktorú spôsobil na aute. Tá je predbežne vyčíslená na 1500 eur. Za zločin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla hrozí v zmysle trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov, za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky jeden rok.