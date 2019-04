SPADOL DO RIEKY: Opitý šofér viezol dvoch maloletých chlapcov

Chlapci utrpeli pri nehode zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice, priblížila hovorkyňa KRPZ v Banskej Bystrici Petra Kováčiková

Hnúšťa 23. apríla (TASR) – Zranenia dvoch maloletých chlapcov vo veku desať a 13 rokov si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok (22. 4.) popoludní v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej ju spôsobil 32-ročný vodič, ktorý šoféroval opitý.



„Po miestnej komunikácii viedol osobné motorové vozidlo Škoda Felicia, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a na ulici Clementisa narazil do zaparkovaného auta, ktoré poškodil. Následne pokračoval v jazde v smere na Klenovec, kde za obcou Maša narazil bočnou časťou vozidla do ľavej zadnej časti v tom istom smere jazdiaceho auta Suzuki Baleno,“ priblížila hovorkyňa.



Ani to ho však podľa nej nezastavilo a pokračoval v jazde. „V časti Kudlovo prešiel s vozidlom do ľavého jazdného pruhu, zišiel mimo cestu, kde narazil do priekopy. Auto bolo nárazom vymrštené a skončilo prevrátené na streche v koryte rieky,“ dodala Kováčiková.



Muž viezol vo vozidle dve maloleté deti. „Chlapci utrpeli pri nehode zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Vodič bol po nehode vyzvaný k dychovej skúške na zistenie alkoholu, pričom bola u neho nameraná hodnota, ktorá v prepočte predstavovala približne 1,12 promile alkoholu,“ konkretizovala hovorkyňa s tým, že pri následných úkonoch bolo zistené, že ide o muža, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia.



„Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Povereným príslušníkom okresného dopravného inšpektorátu mu bolo vznesené obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ zakončila Kováčiková.