Opitý vodič narazil do auta pred ním, muž v ňom sa ťažko zranil

Vodičovi osobného auta Hyundai namerali 2,33 promile alkoholu v krvi.

Zvolen 15. januára (TASR) - Vodič osobného auta Hyundai s 2,33 promile alkoholu v krvi, spôsobil v nedeľu 14. januára večer vo Zvolene dopravnú nehodu. Ťažko sa pri nej zranil vodič pred ním jazdiaceho Opla, do ktorého narazil.



Nehoda sa stala na ceste 1/66 pri nákupnom centre na sídlisku Západ. "Tridsaťšesťročný vodič osobného motorového vozidla Hyundai z Kováčovej nedodržal bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a zozadu narazil do osobného motorového vozidla Opel Corsa idúceho pred ním," uviedla k nehode banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Opel viedol 35-ročný vodič z Prievidze. "Po zrážke vozidlo Hyundai odhodilo mimo cestu, kde narazilo do dopravného značenia, ktoré poškodilo," dodala.



Pri nehode sa vodič Opla ťažko zranil, alkohol uňho nezistili. "Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania, vodičovi ktorý nehodu zavinil, bude vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z prečinu ublíženia na zdraví," doplnila policajná hovorkyňa.