Opitý vodič spôsobil nehodu, zranenia utrpeli traja ľudia

Tvrdošovce 12. marca (TASR) – Opitý 49-ročný vodič spôsobil dopravnú nehodu pri obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky. S vozidlom Opel Vectra zišiel z cesty a narazil do valu priekopy. Nehoda sa stala v noci z nedele na pondelok (11. 3.) približne desať minút po polnoci na ceste od križovatky I/75 – II/580 a obcou Tvrdošovce. Zranenie pri nej utrpeli traja ľudia. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Podľa nej vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, ako aj stavu a povahe vozovky. V dôsledku toho po prejdení ľavotočivej zákruty dostal s vozidlom šmyk a prešiel do protismeru. Následne vyšiel za vozovku vpravo, kde s vozidlom narazil do valu priekopy. Vozidlo sa dostalo do rotácie a po niekoľkých prevráteniach ostalo stáť na ľavom boku. "Vodič sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,90 promile. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia šesť až osem týždňov," uviedla Čuháková.



Spolu s vodičom utrpeli zranenia ďalšie dve osoby, ktoré sa vo vozidle nachádzali. Škoda spôsobená na aute bola vyčíslená na 2000 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. Za uvedený trestný čin hrozí v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.