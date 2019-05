Oppermann postaví v Leviciach novú výrobnú halu

Výstavbu plánuje spoločnosť rozbehnúť na jar budúceho roka, ukončená by mala byť na jeseň 2021. Celkové náklady sú vyčíslené na 5,6 milióna eur.

Levice 26. mája (TASR) – Spoločnosť Oppermann Industrial Webbing, s. r. o., plánuje postaviť novú výrobnú halu v Leviciach. Výrobná hala bude situovaná v priemyselnom parku Levice-Juh na pozemku, ktorý nie je aktuálne využívaný. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje výrobný objekt v katastrálnom území mesta Levice, po dostavbe novej výrobnej haly plánuje prevádzku presťahovať do novopostaveného objektu. „Vytvorením nových priestorov si zaistíme dostatočný priestor na svoj prípadný budúci rozvoj a zároveň dôjde k presunu výroby do priemyselnej časti mesta, ktorá je svojím charakterom vhodná na priemyselné činnosti,“ zdôvodnilo potrebu výstavby novej haly vedenie firmy.



Výstavbu plánuje spoločnosť rozbehnúť na jar budúceho roka, ukončená by mala byť na jeseň 2021. Celkové náklady sú vyčíslené na 5,6 milióna eur. Realizáciou projektu nedôjde k vytvoreniu nových pracovných miest, spoločnosť sa plánuje presídliť do nového objektu pri zachovaní súčasných pracovných miest. V súčasnosti v prevádzke pracuje 80 zamestnancov v troch zmenách. Nosný výrobný program spoločnosti Oppermann tvorí tkanie a veľkoobchodný predaj textilných upínacích pásov na kamióny a priemysel.